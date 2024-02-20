الحرس الثوري الإيراني يتسلح بمسيرات "شاهد 131" و"أبابيل 5"

تاريخ النشر:20.02.2024 | 09:44 GMT | فيديوهات
تم تجهيز القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بطائرات "شاهد 131" الانتحارية المسيرة وطائرات "أبابيل 5" القتالية المسيرة.
المصدر: "تسنيم"
"في نفس وقت الحرب: هذه هي الصفقة الضخمة بين إسرائيل ومصر"، تحدثت معظم التقارير الإسرائيلية المنشورة اليوم الاثنين بالصحف والمواقع عن صفقة ضخمة بين تل أبيب والقاهرة.
كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة عن القبض على المتهمين بقتل حسن العبيدي رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية في بولاق الدكرور.
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة.
أفادت القناة 13 العبرية بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم أصحابها أنها تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، تم التأكيد لاحقا أنها غير صحيحة.
"إرسال رسالة تهديد؟ مصر تطرح تفاصيل جديدة من حرب أكتوبر"، هكذا علقت القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي على الوثائق التي نشرها الجيش المصري لأول مرة عن حرب أكتوبر عام 1973.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية اليوم الاثنين، تنفيذ "عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت فيهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بصواريخ مناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة".
عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة "MQ9" الأمريكية في أجواء محافظة الحديدة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.
أفادت صحيفة "تايمز" بإعلان المدارس البريطانية حظرا شاملا على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وإصدار تعليمات بتفتيش حقائب التلاميذ وتعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية.
أكد المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء محمد قشقوش، أن نشر الجيش المصري وثائق سرية لحرب أكتوبر 1973 يؤكد أننا أمام كنز من المعلومات.
كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، بعد العثور عليه مقتولا في شقته بالقاهرة.
أصدرت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنذارا بشأن إجراء تمارين إطلاق النار في البحر الأحمر قريبا.
أعلن الحوثيون استهداف سفينة
RUBYMAR البريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، "مما أدى
لإصابة السفينة إصابة بالغة وتوقفها بشكل كامل".
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "عناصر معادية حاولت السيطرة على شبكة الاتصالات على متن طائرة تابعة لشركة "إلعال"، كانت متجهة من تايلاند إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لدول أوروبية وعدت بضخ 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية خلال مؤتمر باريس عام 2015.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري اليوم الاثنين وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث.
أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) مغادرة طاقم سفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.
كشفت حسابات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، سحب السلطات التركية الجنسية من محمود حسين، مرشد الجماعة والمقيم في تركيا.
أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن طائرة إغاثية سعودية سابعة تحمل 69 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الاثنين متوجهة إلى بولندا.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كشف استشاري الطاقة والبيئة المصري وعضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز، أن مصر حددت مواقع لبناء مفاعلات نووية على غرار محطة الضبعة.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتخذ "قرارا متوازنا" بالسماح بحرية العبادة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، لكن الوصول سيكون محدودا وفقا للاحتياجات الأمنية.
وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي رسالة إلى الأوروبيين بشأن مساندة الولايات المتحدة لحماية إسرائيل في البحر الأحمر.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي شبه الحرب الإسرائيلية على غزة بالمحرقة النازية، له الحق في تقييمه الخاص لما يحدث.
ردا على الغارات الجوية المباغتة على قاعدة الأسطول البحري الأمريكي في بيرل هاربر، صدر في 19 فبراير عام 1942 مرسوم رئاسي أمريكي قضى بوضع الأمريكيين اليابانيين في معسكرات اعتقال.
رفض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يتوقع أن ينضم بشكل رسمي لريال مدريد في يونيو المقبل، ارتداء القميص رقم 9 مع النادي الملكي والذي كان يحمله مواطنه كريم بنزيما.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في غزة أنه مع انقطاع الاتصال بين رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة في الخارج، بدأ درس إمكانيات تعيين بديل للسنوار في حال اغتياله.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ136 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.
أكدت جل الصحف الرياضية الإسبانية، يوم الاثنين، أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعرض قناة السويس لخسائر ضخمة وغير مسبوقة بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.
قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للقوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كيريلوف إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الأسلحة الكيميائية لأغراض إرهابية.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات نفذها في الأيام الماضية، استهدف فيها عددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو زعم ناشروه أنه يوثق اعتداء عراقيين على موظفي مكتب حجوزات الطيران في العاصمة بغداد، بعد تأخر الطائرات التي كانوا ينتظرونها عن الإقلاع في مواعيدها.
أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.
بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا تحقيقا في الكشف عن "أسرار الدولة" من قبل موظفي إدارة التعدين في شترالسوند، التي كانت مسؤولة عن إصدار تصاريح "السيل الشمالي-2".
أفادت قناة "المسيرة" اليمنية فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات استهدفت فيها مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي.
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة اقترحت قرارا لمجلس الأمن الدولي يدعم "وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن".
صرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولو دا سيلفا اليوم الاثنين، بأن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف.
أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الباريسي إلى ريال مدريد.
علق الخبير العسكري والاستراتيجي المصري نصر سالم على الانتصارات الكاسحة التي حققها الجيش الروسي مؤخرا في ساحات القتال.
بدأت في 19 فبراير عام 1915 عملية غزو مضيق الدردنيل التي أمر بها ونستون تشرشل وكان حينها في منصب وزير البحرية الحربية، وهي تعد الأكثر كارثية في الحرب العالمية الأولى.
نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا يظهر الفرار الجماعي لوحدات القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا تحت نيران القوات الروسية.
أخذ مجلس الوزراء الألماني علما بتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الخاصة باستخدام "الترسانة النووية الروسية" ضد العواصم الغربية.
حين يتعلق الأمر بدول أخرى غير إسرائيل، تكيل الولايات المتحدة الاتهامات لخصومها وتفبرك الأدلة، وتقدم نفسها على أنها صاحبة العين التي ترى ما خلف الجدران في الظلام.
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات شمالي إسرائيل.
أكد ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، وفاة الطيار مكسيم كوزمينوف، الذي اختطف مروحية روسية من طراز "مي 8" في صيف 2023، في إسبانيا.
تمكنت الهيئة العربية للتصنيع من إنتاج أول سكوتر كهربائي باسم "قادر" DM2000R والذي تم إنتاجه داخل مصانع قادر إحدى الكيانات التابعة للهيئة.
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي العثور أثناء تطهير مدينة أفدييفكا المحررة على جثث جنود كانت على زيهم شارات عسكرية أمريكية وبولندية.
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة، من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع كتائب "المجاهدين"، لطائرات إسرائيلية (مسيرة ومروحية) بصواريخ "سام 7" في أجواء مدينة غزة.
صرح البيت الأبيض اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمناقشة مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال نشرته أن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة أبراهام لينكولن، أصدر عفوا منذ 160 عاما بحق أحد أقارب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
أفادت مراسلتنا في لبنان بأن النيران بقيت مندلعة إلى ما بعد منتصف ليل الاثنين، في مكان الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا في عمق الجنوب اللبناني.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الأوكرانية ومن ورائها الغرب يرتكبون انتهاكات منهجية ويزودون أوكرانيا بأسلحة كيميائية لاستهداف الجيش الروسي.
أفادت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) بنشاط عسكري جديد من نوعه للحوثيين في مياه البحر الأحمر حيث استخدموا لأول مرة مسيّرات بحرية.
الإعلام العبري: منذ متى واليهود الأستراليون يتحدثون همساً؟ سارة شتاين - تايمز أوف إسرائيل
أعلنت السفارة اليمنية في مصر العثور على حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية مقتولا في شقته بالقاهرة.
دول الخليج، الراغبة في تحسين العلاقات مع طهران، تمنع تنفيذ غارات أميركية من أراضيها. حول ذلك، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":
ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين، أنه تم العثور على مكسيم كوزمينوف، الذي اختطف مروحية عسكرية روسية في عام 2023 وقتل اثنين من رفاقه كانا على متنها، ميتا في إسبانيا.
أعلنت نقابة العمال في 11 ميناء هنديا رفض منتسبيها تحميل أو تفريغ أي شحنات أسلحة متجهة من وإلى إسرائيل، وسط تقارير عن شحن مسيّرات هندية إلى تل أبيب.
دعت الصين، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن"، من أجل منع تفاقم الوضع الإنساني.
وقعت مصر برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه فيديو يوثق "لحظة إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 "Reaper" من قبل الحوثيين في محافظة الحديدة".
أكد الخبير السياسي الهنغاري جورج سبيتل أن أورسولا فون دير لاين ستسبب مشاكل أكبر في حال تعيينها أمينا عاما لحلف "الناتو"، لأن الوضع السياسي في هذه الحالة سيصبح أكثر اضطرابا.
قالت نيكي هايلي المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري إنه سيكون لدى الولايات المتحدة رئيسة "إما أن أكون أنا أو كامالا هاريس، وأنا لن أسمح بذلك".
فاجأ مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، الجميع بإعلانه أنه يناقش مع الاتحاد الأردني مسألة رحيله، وذلك بعد أسابيع قليلة من قيادته "النشامى" لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس آسيا.
أشعل جناح نادي ريال مدريد، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره مرتديا قميص المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها "الوحشي" لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لمواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن كييف لا تستطيع التنافس مع روسيا من حيث الموارد وقدرات الصناعة العسكرية وكفاءة قواتها.
دعت الخارجية الإسرائيلية الصحفيين لتغطية احتجاجها لدى السفير البرازيلي في متحف "ياد فاشيم" في تل أبيب، بخطوة غير مسبوقة في العرف الدبلوماسي.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيشرّع في الأيام المقبلة التصرف بعائدات الأصول الروسية المجمدة لديه لدعم أوكرانيا.
حقق علماء إسرائيليون في جامعة بار إيلان (BIU) إنجازا مهما في أبحاث خصوبة الرجال من خلال تكوين"خصيتين اصطناعيتين" من خلايا الفئران.
صرح رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، بأن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ حوالي 3 مليارات دولار.
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
نشرت وكالة "سي سي تي في" لقطات نادرة من منطقة سنجان ذاتية الحكم شمال الصين حيث أظهر تصوير جوي مجموعة من الذئاب تشق نفقا لتجتاز الثلوج المرتفعة.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين القبض على "عنصر إرهابي خطير" بحوزته حزام ناسف وسلاح حربي في كمين بمرتفعات محافظة القصرين بغرب البلاد.
صرح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف بأن العملية الخاصة في أوكرانيا قد تنتهي في شهر سبتمبر العام الحالي، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص في الذخيرة.
سيشهد عدد المليونيرات نموا ملحوظا في دول "بريكس" خلال العقد القادم، وستسجل بذلك دول المجموعة أكبر زيادة في الثروات مقارنة بتحالفات عالمية أخرى، بما في ذلك مجموعة السبع الكبار.
تحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران عن تفاصيل تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، الإغلاق المستمر لنقاط التفتيش والمعابر على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بأنه مثير للسخرية.
أثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل يقول مروجوه أنه للبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الهلال السعودي، واليوتيوبر الشهير "سبيد" عاشق كريستيانو رونالدو.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقتين بشأن تسليم إدارة أصول مصنع ومصرف، كانت تمتلكهما مؤسستان أجنبيتان، للجهات الروسية على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إنه كان على إسرائيل أن تتوخى الحذر وتتفادى الخسائر بين المدنيين بعملياتها في قطاع غزة.
نشرت الدفاع الروسية فيديو لأول لقاءات بين الجنود الروس في مدينة أفدييفكا المحررة بجمهورية دونيتسك، وسكان المدينة الذين لم ينزحوا عنها هربا من قوات كييف، وانتظروا قدوم الجيش الروسي.
اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الاثنين، أن السيطرة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك هي خطوة أخرى نحو النصر، مؤكدا أن روسيا ستتخذ خطوات أكبر نحو كييف.
قررت الهيئة العامة السعودية لتنظيم الإعلام تغريم نجم المنتخب السعودي وأسطورة الهلال السابق ياسر القحطاني 300 ألف ريال، بسبب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، روبرتو مانشيني.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
عثر اليوم السبت، على جثمان الطفلة هند رجب (6 سنوات) وخمسة من أفراد عائلتها (خالها وعائلته)، بعد محاصرة سيارتهم التي كان تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.
سلمت روسيا بوساطة قطرية 11 طفلا إلى الجانب الأوكراني، وتم لم شمل العائلات في السفارة القطرية في موسكو بحضور سفير قطر والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل.
أبدى مهاجم نادي الهلال السعودي، النجم البرازيلي نيمار ضمنا امتعاضه من كيليان مبابي، بعد تأكيد رحيل المهاجم الفرنسي عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.
قالت قناة "سي إن إن" إن فقدان قوات كييف السيطرة على أفدييفكا قد يمثل نقطة تحول في الصراع في أوكرانيا، ومع تعليق المساعدات الأمريكية قد يعني ذلك أن الأسوأ قد بدأ لسلطات كييف.
كشف وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب عن مبلغ ضخم ستستثمره المملكة في عدة مدن ووجهات سياحية كبرى خلال الأعوام العشرة القادمة.
تنطلق في إيطاليا اليوم الثلاثاء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري غيابيا، في قضية "خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة".
على قدم وساق يواصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن..
حذر عدد من المحامين المغاربة اليوم الاثنين من صور متداولة للملك المغربي محمد السادس داخل أروقة القصر تم تعدليها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
أشارت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الاثنين إلى احتمالية وقوع خطأ في التعرف على هوية الرجل الذي عثر عليه ميتا في إسبانيا، والذي قال الحرس المدني في البلاد إنه مواطن أوكراني.
استخدم الجيش الأوكراني في الدفاع عن أفدييفكا ضعفي عدد المهاجمين الروس، وخسر. حول ذلك، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي طالبت الاثنين بفرض هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، إلا أن هنغاريا رفضت الطلب.
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