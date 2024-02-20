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الحرس الثوري الإيراني يتسلح بمسيرات "شاهد 131" و"أبابيل 5"

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تم تجهيز القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بطائرات "شاهد 131" الانتحارية المسيرة وطائرات "أبابيل 5" القتالية المسيرة.

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المصدر: "تسنيم"

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