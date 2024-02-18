الجيش الروسي يعثر على أسلحة غربية تركتها الوحدات الأوكرانية خلال فرارها من أفدييفكا

عثر الجنود الروس على أسلحة غربية الصنع تركتها القوات الأوكرانية خلال فرارها من مدينة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأظهرت اللقطات مداهمة عسكريين من مفرزة "الفايكنج" للمدينة المحررة وخاصة مبنى مكونا من طابق واحد، يوجد بداخله عدد كبير من صناديق الذخيرة وعليها علامات مع الإشارة إلى تاريخ الإنتاج في عام 2023.

وعثر الجنود في أحد الصناديق على مجموعة من القذائف لقاذفة قنابل يدوية أوتوماتيكية وهي قنابل يدوية تراكمية لـ RPG-7 من إنتاج بولندي أو بلغاري، حسب البيانات الأولية.

المصدر: نوفوستي