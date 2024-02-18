في خضم الاحتجاجات.. ضيف غير متوقع يحضر صلاة البابا فرنسيس

شوهدت بقرة بين آلاف المؤمنين والسياح في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان اليوم الأحد أثناء صلاة الأحد التقليدية للبابا فرنسيس.

وتم إحضار البقرة التي أطلق عليها اسم "إركولينا" إلى الفاتيكان كجزء من احتجاج المزارعين الأوروبيين وقد أصبحت أحد رموز الاحتجاج في إيطاليا.

واندلعت احتجاجات المزارعين في البلدان الأوروبية في الأسابيع الأخيرة حيث يطالبون بأسعار عادلة لمنتجاتهم وتخفيض الضرائب على الديزل الزراعي وفرض مراقبة على الواردات من البلدان الثالثة والحد من البيروقراطية فضلا عن امتيازات أخرى.

المصدر: AP