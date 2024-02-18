شاهد.. "دبدوب" يعتقل تاجرة مخدرات في بيرو

قام ضابط شرطة في بيرو بإلقاء القبض على امرأتين متهمتين بالاتجار بالمخدرات بعد أن تنكر بزي "دبدوب" حاملا باقة من الورود والشوكولاتة وذلك عشية عيد الحب.

وتنكر رجال شرطة آخرون في زي عمال لإجبار المرأتين على الخروج من منزلهما.

وانتظر الشرطي خروج إحدى السيدتين من المنزل، فأوقفها بمساندة عناصر آخرين، ثم دخلوا المنزل وألقوا القبض على المرأة الأخرى.

وأعلنت الشرطة العثور على أكثر من 1500 قطعة من عجينة الكوكايين أثناء عملية الاعتقال.

المصدر: AP