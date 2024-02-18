مشاهد هروب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x037
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق الفرار العشوائي للقوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية عقب تحريرها من قبل الجيش الروسي.
وقالت الدفاع الروسية إن مجموعات من العسكريين الأوكرانيين تركت مواقعها وفرت من المدينة قبل صدور أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بالانسحاب.
وأضافت الوزارة أن قرار الانسحاب من المدينة صدر بعد يوم واحد فقط من بدء الفرار العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية