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مشاهد هروب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق الفرار العشوائي للقوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية عقب تحريرها من قبل الجيش الروسي.

وقالت الدفاع الروسية إن مجموعات من العسكريين الأوكرانيين تركت مواقعها وفرت من المدينة قبل صدور أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بالانسحاب.  

وأضافت الوزارة أن قرار الانسحاب من المدينة صدر بعد يوم واحد فقط من بدء الفرار العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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