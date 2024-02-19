مزارعو الهند ينتفضون ضد حكومتهم

تستمر تظاهرات المزارعين الهنود الذين يطالبون باعتماد قانون يضمن الحد الأدنى لسعر المنتجات الزراعية وشرائها المضمون من قبل الحكومة.

إقرأ المزيد

وتخشى الحكومة تكرار ما حدث في عام 2020، حيث توفي العشرات خلال احتجاج استمر لمدة عام، ولم ينته إلا بعد موافقة الحكومة على إلغاء قوانين الزراعة المثيرة للجدل.

ويشكل المزارعون الهنود كتلة تصويتية مؤثرة، ويقول محللون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ستحرص على عدم خسارتهم، في وقت يسعى حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي في الانتخابات هذا العام.

🇮🇳 FARMERS PLOW THROUGH ROADBLOCKS IN PROTEST



Tractors trump roadblocks as police attempted to prevent farmers from reaching India's capital to demand better crop prices and fulfillment of past political promises from Modi.



This could mean trouble for Modi, seeking a third term… pic.twitter.com/7amO1sx5Xk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 12, 2024

المصجر: RT