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مزارعو الهند ينتفضون ضد حكومتهم

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تستمر تظاهرات المزارعين الهنود الذين يطالبون باعتماد قانون يضمن الحد الأدنى لسعر المنتجات الزراعية وشرائها المضمون من قبل الحكومة.

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وتخشى الحكومة تكرار ما حدث في عام 2020، حيث توفي العشرات خلال احتجاج استمر لمدة عام، ولم ينته إلا بعد موافقة الحكومة على إلغاء قوانين الزراعة المثيرة للجدل.

ويشكل المزارعون الهنود كتلة تصويتية مؤثرة، ويقول محللون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ستحرص على عدم خسارتهم، في وقت يسعى حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي في الانتخابات هذا العام.

المصجر: RT

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