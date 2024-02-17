مسيرة "الفدائي" تنفذ أول تحليق لها

نجح المهندسون الروس في سيبيريا في إجراء أول تحليق تجريبي لطائرة النقل المسيرة من دون طيار "بارتيزان" (الفدائي).

واستغرق التحليق التجريبي 20 دقيقة على ارتفاع 200 متر وبسرعة من 50 إلى 200 كم في ساعة. ووفقا للمؤسسة الروسية للأبحاث المتقدمة فإن التجربة الأولى"أكدت زيادة كبيرة في أداء الإقلاع والهبوط مقارنة بالطائرات الأخرى من هذه الفئة".

ويفتح نجاح التحليق التجريبي للطائرة "بارتيزان" مجالات جديدة لأبحاث الطيران، مع إمكانية توفير طيران أرخص وأكثر سهولة، واستخدامه من قبل خدمات الطوارئ وتسليم البضائع.

المصدر: وكالات