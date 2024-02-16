لحظة إطلاق النار وسط الآلاف من الناس المحتفلين بـ"سوبر بول" في الولايات المتحدة
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أعلنت السلطات الأمريكية أن شجارا بين عدة أشخاص قد يكون سببا لإطلاق النار الجماعي وسط حشود من الناس أثناء احتفال "سوبر بول" في مدينة كانساس سيتي الأمريكية الأربعاء الماضي.
وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة ما يقرب من عشرين آخرين نصفهم أقل من 16 عاما.
وأظهر مقطع مصور تم تصويره من مبنى قريب من الحادث لحظة إطلاق النار وحشدا كبيرا من الناس يفرون بعد سماع دوي طلقات نارية.
المصدر: AP