 
مباشر

لحظة إطلاق النار وسط الآلاف من الناس المحتفلين بـ"سوبر بول" في الولايات المتحدة

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzqo

أعلنت السلطات الأمريكية أن شجارا بين عدة أشخاص قد يكون سببا لإطلاق النار الجماعي وسط حشود من الناس أثناء احتفال "سوبر بول" في مدينة كانساس سيتي الأمريكية الأربعاء الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة ما يقرب من عشرين آخرين نصفهم أقل من 16 عاما.

وأظهر مقطع مصور تم تصويره من مبنى قريب من الحادث لحظة إطلاق النار وحشدا كبيرا من الناس يفرون بعد سماع دوي طلقات نارية.

المصدر: AP

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا