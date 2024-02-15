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استقبال حافل للرئيس البرازيلي في مصر

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا في القاهرة اليوم الخميس في زيارته الرسمية إلى مصر في إطار جولة لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.

و تأتي زيارة لولا دي سيلفا إلى القاهرة بالتزامن مع مرور 100 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية أعلن دي سيلفا أن بلاده تدعم القضية المرفوعة لمحكمة العدل الدولية من قبل جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، مطالبا أعضاء الأمم المتحدة بالدفاع عن السلم الدولي وليس الحرب.

كما التقى لولا دي سيلفا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وألقى خطابا أمام ممثليها الدائمين حيث أدان قيام بعض الدول بقطع أموالها عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

المصدر: AP

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