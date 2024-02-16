امرأة تتسبب بكارثة خلال تعلمها القيادة في السعودية
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أظهر مقطع فيديو متداول على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لحظة دهس سيارة لمجموعة من الأشخاص كانوا جالسين على الرصيف.
وأفادت مصادر إعلامية بأن السائق امرأة كانت بصدد تعلم القيادة، لكن يبدو أنها لم تستطع التحكم في سرعة السيارة أثناء ركنها في الموقف، فانطلقت بها بسرعة نحو مجموعة من الأشخاص، في مشهد مروع.
#فيديو| امرأة تتسبب بكارثة وتدهس أشخاصاً خلال تعلمها القيادة في #السعودية#صحيفة_الخليجpic.twitter.com/HRVwNzbD2N— صحيفة الخليج (@alkhaleej) February 15, 2024
المصدر: RT