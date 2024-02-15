مشاهد جديدة من موقع إطلاق النار أثناء احتفال "سوبر بول" في كنساس الأمريكية

لقيت إمرأة مصرعها وأصيب 21 آخرون بمن فيهم 8 أطفال بإطلاق نار جماعي خلال مسيرة احتفالية بفوز فريق "كانساس سيتي تشيفسفي" في سوبر بول خارج محطة قطار شهيرة في مدينة كانساس الأمريكية.

ووقع إطلاق النار يوم الأربعاء خارج محطة يونيون على الرغم من وجود أكثر من 800 ضابط شرطة كانوا في المبنى والمناطق المجاورة وعلى أسطح المباني القريبة.

وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز في مؤتمر صحفي إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا وتمت مصادرة أسلحة نارية.

وأضافت أن الشرطة ما زالت تحقق في ملابسات الحادث ولم تكشف عن تفاصيل عن المعتقلين أو الدوافع المحتملة.

المصدر: وكالات