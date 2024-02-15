الرئيس الإيراني يستقبل رئيس جمهورية تتارستان الروسية في طهران

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف في مقر إقامته في طهران يوم الأربعاء.

وأفاد المكتب الصحفية لرئيس تتارستان، بان الرئيس الإيراني أشار خلال الاجتماع إلى اهتمام إيران بتطوير التعاون مع تتارستان مؤكدا مساهمة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي".

وأضاف رئيسي أنه يخطط للمشاركة في فعاليات مجموعة "البريكس" في كازان في الخريف المقبل.

بدوره شكر مينيخانوف الزعيم الإيراني على اهتمامه الشخصي بتطوير التعاون بين البلدين.

المصدر: رابتلي