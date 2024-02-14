رئيس الوزراء الهندي يفتتح معبدا هندوسيا في الإمارات
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افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أول معبد هندوسي تقليدي مبني بالحجارة في الشرق الأوسط بالقرب من أبوظبي اليوم الأربعاء.
ويعد معبد "بابس هندو ماندير"، الذي تم بناؤه على موقع مترامي الأطراف مساحته 27 فدانا في صحراء أبو ظبي، أول معبد حجري هندوسي تقليدي في الشرق الأوسط، ويقع المعبد في منطقة أبو مريخة قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة أبوظبي بإمارة دبي المجاورة التي افتتحت أيضا معبدا هندوسيا العام الماضي.
المصدر: AP + وكالات