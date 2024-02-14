لقطات جديدة من موقع انفجار كبير بخط أنابيب غاز رئيسي في إيران

شوهدت ألسنة اللهب الناجمة عن انفجار خط أنابيب غاز رئيسي تضيء سماء مدينة بروجين جنوب غرب إيران، اليوم الأربعاء.

وبحسبما ورد أدى الانفجار إلى تمزق خط نقل الغاز الرئيسي في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الانفجار نتج عن "عمل تخريبي وإرهابي"، نقلا عن بيان حصري صادر عن مركز إدارة الغاز الإيراني.

كما وصف وزير النفط جواد أوجي الهجوم بأنه "عمل تخريبي إرهابي".

ووفق ما ورد تم قطع إمدادات الغاز فقط في المناطق القريبة من الانفجار، كما نفت السلطات أي تأثير للحادث على عمل الصناعات والمكاتب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات.

المصدر: رابتلي