سيارة تدخل قسم طوارئ بمستشفى تكساس في حادث غريب مميت

لقي سائق مصرعه وأصيب 5 آخرين من بينهم طفل بجروح خطيرة جراء اصطدام سيارة بردهة قسم الطوارئ في مستشفى بولاية تكساس الأمريكية يوم الثلاثاء.

وحسب رجال الإطفاء فإن السيارة اصطدمت بردهة غرفة الطوارئ في مركز سانت ديفيد شمال أوستن الطبي.

وأفادت السلطات بأنه تم سحب السائق من السيارة وخضع للإنعاش القلبي الرئوي، إلا أنه توفي في غرفة الطوارئ.

ويجري التحقيق في ملابسات الحادث ولم ترد أنباء عن سببه، إلا أن إدارة شرطة أوستن قالت إنه يبدو أنه غير مقصود.

سيارة سيدان فضية تحطمت واجهتها، ولم تتوفر أنباء فورية عن سبب الحادث، لكن إدارة شرطة أوستن قالت "يبدو أنه غير مقصود".

المصدر: AP