شاهد.. سيارات تطفو في شوارع جراء فيضانات عارمة ضربت أنطاليا التركية

شوهدت سيارات مغمورة بالمياه ومبان مدمرة في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الثلاثاء، بعد أن ضربت فيضانات غزيرة المنطقة، مما أدى إلى مصرع شخص واحد على الأقل.

وقد غمرت المياه بعض المنازل وأماكن العمل في بعض المناطق الريفية، وتشكلت برك من المياه في بعض الأنفاق وسط المدينة، وتعطلت حركة المواصلات العامة في عدد من المناطق بسبب الأمطار.

وأصدرت مديرية الأرصاد الجوية الإقليمية الرابعة تحذيرا "باللون البرتقالي" حيث يصل إجمالي هطول الأمطار إلى 10 سم (4 بوصات).

المصدر: رابتلي + وكالات