رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصل الإمارات

استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي وصل إلى أبوظبي اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء مع مودي إن منطقة الشرق الأوسط تمر حاليا بمرحلة حرجة للغاية.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء الهندي برئيس الإمارات لافتتاح أول معبد هندوسي في الشرق الأوسط.

ويقع المعبد قبالة الطريق السريع الرئيسي الذي يربط دبي بأبوظبي، وهو مصنوع من الحجر الرملي المستورد من ولاية راجاستان الهندية.

ومن المتوقع أن يلقي ناريندرا مودي كلمة أمام الآلاف من الجالية الهندية في استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي مساء اليوم الثلاثاء.

المصدر: AP