 
مباشر

سوريا.. هدم مبنى سكني مهدد بالانهيار في حلب بسبب زلزال العام الماضي

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyzt

هدمت وزارة الأشغال العامة السورية مبنى مهددا بالانهيار في حلب بعد تصدع جدرانه جراء الزلزال الذي ضرب سوريا العام الماضي.

وأظهرت اللقطات المصورة أهالي الحي وهم يتجمعون حول المبنى مع وجود أليات الهدم الثقيلة التي باشرت بهدم المبنى بعد إخلائه من السكان.
وكان زلزالان قد ضربا شمال سوريا وجنوب تركيا في 6 فبراير العام الماضي وأديا إلى دمار واسع في مدن البلدين، وانهيار الكثير من المباني، في حين كانت محافظات حلب وحماة وإدلب الأكثر تضررا في سوريا.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟