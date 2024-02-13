سوريا.. هدم مبنى سكني مهدد بالانهيار في حلب بسبب زلزال العام الماضي

هدمت وزارة الأشغال العامة السورية مبنى مهددا بالانهيار في حلب بعد تصدع جدرانه جراء الزلزال الذي ضرب سوريا العام الماضي.

وأظهرت اللقطات المصورة أهالي الحي وهم يتجمعون حول المبنى مع وجود أليات الهدم الثقيلة التي باشرت بهدم المبنى بعد إخلائه من السكان.

وكان زلزالان قد ضربا شمال سوريا وجنوب تركيا في 6 فبراير العام الماضي وأديا إلى دمار واسع في مدن البلدين، وانهيار الكثير من المباني، في حين كانت محافظات حلب وحماة وإدلب الأكثر تضررا في سوريا.

المصدر: رابتلي