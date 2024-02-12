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شاهد.. نقل جندي إسرائيلي مصاب جوا إلى مستشفى بعد عملية التحرير في رفح

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أظهرت لقطات عملية نقل جندي إسرائيلي مصاب شارك في تحرير أسيرين اثنين في رفح جنوب قطاع غزة إلى مركز أولغا وليف ليفيف للقلب في مستشفى شيبا في تل أبيب بوساطة مروحية اليوم الاثنين.

وبحسبما ورد أصيب جندي واحد على الأقل أثناء عملية تحرير رهينتين في رفح اليوم الاثنين.

وخلال العملية التي أطلق عليها اسم "اليد الذهبية"، قام جنود إسرائيليون باقتحام مبنى في جنوب مدينة غزة بعد غارات جوية. وتم إنقاذ رهينتين، هما فرناندو سيمون مرمان البالغ من العمر 60 عاما ولويس هار البالغ من العمر 70 عاما.

وأفاد مسؤولو الصحة الفلسطينيون بسقوط ما لا يقل عن 67 شخصا بين المدنيين نتيجة الغارات الإسرائيلية الليلية.

المصدر: رابتلي

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