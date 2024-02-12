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مشاهد من لقاء أسيرين إسرائيليين محررين مع عائلتهما

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أظهرت لقطات لقاء أسيرين إسرائيليين محررين مع عائلتهما اليوم الاثنين، بعد عملية خاصة نفذتها القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية شقة تخضع لحراسة مشددة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة وأخرجت المختطفين تحت النيران في غارة دراماتيكية.

ولمساعدة قوات الإنقاذ، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على المنطقة القريبة من مبنى في رفح حيث تم احتجاز المختطفين.

وأسفرت العملية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

المصدر: AP

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