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مشاهد مذهلة من إيسلندا تظهر عن قرب حمما بركانية تبتلع طرقا

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نشرت وكالة "رابتلي" لقطات مذهلة تظهر عن قرب حمما بركانية تبتلع طرقا بعد ثوران بركان هناك هذا الأسبوع .

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بالفيديو.. بدأ ثوران بركاني في جنوب غرب أيسلندا
بالفيديو.. بدأ ثوران بركاني في جنوب غرب أيسلندا

المصدر: رابتلي

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