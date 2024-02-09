مشاهد مذهلة من إيسلندا تظهر عن قرب حمما بركانية تبتلع طرقا

تاريخ النشر:09.02.2024 | 22:32 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "رابتلي" لقطات مذهلة تظهر عن قرب حمما بركانية تبتلع طرقا بعد ثوران بركان هناك هذا الأسبوع .
المصدر: رابتلي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.
كشف صحفي إسرائيلي أن عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب وصل إلى 13 ألفا، بينما يقول موقع الجيش الإسرائيلي إن هناك 3500 جريح.
كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت، تفاصيل التخطيط لطرح أرض "رأس جميلة" بشرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب مفاجئ ألقاه فجر الجمعة، أنه "لا يعاني مشاكل في الذاكرة رغم كبر سنه"، وذلك بعد تقرير وصف سيد البيت الأبيض بأنه "رجل مسن ذاكرته ضعيفة".
رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر بحركة "لا أخلاقية" على جماهير الهلال بعد خسارة فريقه أمام "الزعيم" في كأس موسم الرياض مساء يوم الخميس.
ردت الرئاسة المصرية على حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بفتحه.
أثار خطاب الرئيس جو بايدن المفاجئ في البيت الأبيض، صدمة واضحة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، بسبب غلطات فاضحة جديدة فيه.
تحدث العميد الإسرائيلي المتقاعد القائد السابق لتشكيل الجليل والعضو السابق في الكنيست إيفي إيتام، عن السيناريو الذي سيكسر الجيش الإسرائيلي.
وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من القرآن أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.
أقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على تصرف غريب بعد نهاية مواجهة الهلال في كأس موسم الرياض لكرة القدم.
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "ذكي ولا حاجة به لأن يثبت أي شيء".
كشفت تقارير بوسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وأوروبا تحافظان على تفوق إسرائيل عسكريا وتمنع وصول الأسلحة المتطورة إلى مصر.
وسط المفاوضات الجارية لوقف الحرب على غزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه الجيش للمضي قدمًا في مهاجمة منطقة رفح المكتظة بالنازحين من باقي مناطق غزة المدمرة
تترقب إسرائيل افتتاح مصر كوبري الفردان واستئناف حركة القطارات فوق قناة السويس في اتجاه سيناء، حيث تحدث موقع استخباراتي إسرائيلي عن أهمية هذا المشروع.
تندر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إجابته على سؤال الصحفي تاكر كارلسون عن منفذ تفجير خطوط "السيل الشمالي"، وقال ضاحكا: "أنتم بالطبع"، ليثبت كارلسون براءته بأنه كان يومها منشغلا.
أشاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر بمقابلة الرئيس بوتين مع الصحفي كارلسون معتبرا أنها قد تنقذ البشرية من الهلاك، مشيرا إلى أن الصحفي شرع الأبواب على روسيا المعاصرة.
أصدرت كتائب "حزب الله" العراقي اليوم الجمعة بيانا، على خلفية ضربات شنتها واشنطن في العراق، والتي تسبب آخرها بمقتل اثنين من قياديي الحزب.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السعودية تستعد لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة، بالإضافة إلى مبادرات لما تم تسميته في "اليوم التالي لنهاية الحرب".
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة في السعودية، بسبب تصرفه "غير اللائق" عقب مباراة فريقه النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض.
نشرت صفحة وزارة النقل المصرية صورا لمحطة قطار بئر العبد في سيناء، والتي من المقرر أن يعود لها تسيير القطارات لأول مرة من 13 عاما ضمن خطة الحكومة المصرية لتطوير سيناء.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء يوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي صادق على عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصالات بين قادة "حماس" في الخارج ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار مقطوعة منذ عشرة أيام.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الجمعة الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
حاول الصحفي الأمركي تاكر كارلسون أن يمسك مفاتيح الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين فاستخدم أسلوبه المفضل في بدء الحوار بتوجيه سؤال صادم يخل بتوازن محاوره، لكن بوتين كان له بالمرصاد.
وصفت وسائل الإعلام الغربية الرائدة، استقالة قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني بالقرار المحفوف بالمخاطر، وذكرت أن خلفه ألكسندر سيرسكي له سمعة مثيرة للجدل.
علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، على الجدل الدائر حول إمكانية استخدام الحكام بطاقة زرقاء جديدة في المباريات.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن إسرائيل رفضت مطالب حماس بشأن صفقة الرهائن، لكنها قالت إنها مستعدة لبدء مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي.
قامت واشنطن بدعم الانفصاليين والإرهابيين في شمال القوقاز في بداية العقد الأول من القرن الـ21، على الرغم من أن الرئيس جورج بوش الابن وعد "بضرب مرؤوسيه على مؤخراتهم" بسبب ذلك.
أعلن رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسام هيبة، أن تحالفا إماراتيا سيقود تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة في بلاده، متوقعا تجاوز قيمة الاستثمارات في المشروع 22 مليار دولار.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الجمعة مشاهد من عمليات قنص واستهداف آليات إسرائيلية غرب مدينة غزة.
وصف السيناتور الأمريكي من ولاية أوهايو ديفيد فانس المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المذيع التلفزيوني الأمريكي تاكر كارلسون بأنها مذهلة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن ترسل قواتها المسلحة إلى بولندا إلا في حال هجوم بولندا على روسيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تراقب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التحركات العسكرية المصرية على الحدود بين مصر وقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، حسب ما نشرته عدة مواقع إخبارية إسرائيلية.
في لقائه مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، شرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تاريخا مختصرا لنشأة أوكرانيا التي وصفها بأنها "دولة مصطنعة أنشاتها إرادة ستالين".
اتفق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مع تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الخطأ الفادح الذي ارتكبته الولايات المتحدة باستخدام الدولار كأداة في عقوباتها.
حاول المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة التخفيف من الضغوطات على كاهل لاعبي "النشامى"، عشية مواجهة قطر المضيفة في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن "البيت الأبيض على يقين بأنه لا يمكن إقناع الأمريكيين" لكنه يطلب منهم عدم الإنصات إلى ما يقوله الرئيس الروسي بوتين.
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا أصبحت خلال العام الماضي الاقتصاد الأول في أوروبا رغم كل العقوبات والقيود، إلا أن الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لا تجدي نفعا.
رفضت لاعبات منتخب إيرلندا لكرة السلة مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات أو الوقوف في منتصف الصالة أثناء عزف النشيد الوطني احتجاجا منهن على الحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة منذ 4 أشهر.
قال مسؤولون إسرائيليون لشبكة NBC الأمريكية إن تل أبيب مستعدة للسماح لزعيم "حماس" يحيى السنوار بالمغادرة إلى المنفى مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء حكومة حماس في غزة.
في يومها الـ126، تتواصل الحرب بقطاع غزة حيث شهدت رفح جنوب القطاع قصفا عنيفا، تزامن مع تحذيرات من كارثية عملية عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة.
قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة إن رشقة صاروخية أطلقت باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان.
نشر مراسل قناة RT قسطنطين بريديبايلو صورا أرشيفية للقائد العام الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أثناء مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني الروسي "يوم روسيا" في عام 2013.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن السيرة الذاتية للقائد الأعلى الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي تثير الشعور بالكراهية والاشمئزاز.
حذرت الولايات المتحدة من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص دون تخطيط أو بالقليل من التفكير، مؤكدة أنها ستكون كارثة.
ألغت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الجمعة أكثر من اثني عشر قانونا يستند إلى الشريعة الإسلامية، وقالت "إن القوانين تمثل تعديا على السلطة الفيدرالية".
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عن سؤال وجهه لزيلينسكي خلال إحدى المحادثات السابقة حول دعمه للنازيين الجدد.
أثارت زلة اللسان الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف عبد الفتاح السيسي بـ "الرئيس المكسيكي" سخرية لدى بعض الشخصيات المشهورة، بينهم الملياردير إيلون ماسك وبعض الصحفيين.
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن تسعير الذهب في مصر قد توقف بسبب عدم الاستقرار في الأسواق نتيجة عدم استقرار أسعار الدولار في السوق الموازية.
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن إنهاء اتحاد الكرة المصري التعاقد مع المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" البرتغالي روي فيتوريا.
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، من الجيش ووزارة الدفاع تقديم خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
تجاوز عدد مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون على موقع "إكس" (تويتر سابقا) 75 مليون مشاهدة في 9 ساعات مع عشرات آلاف تفاعلات الإعجاب.
أعلن زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في باكستان وسط اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين إسرائيليين يحاولون اختراق السياج الحدودي مع مصر.
ارتفع عدد مشاهدات مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين على حساب الصحفي كارلسون على X وتخطى حاجز الـ100 مليون مشاهدة خلال 13 ساعة من نشرها، وفي "يوتيوب" فاقت الـ5 ملايين مشاهدة حتى اللحظة.
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها لما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإجلاء المواطنين الفلسطينيين منها.
قال ستيفن بريان، كبير الموظفين العلميين في مركز السياسة الأمنية بمعهد يوركتاون، في مقال لصحيفة آسيا تايمز، إن الرئيس جو بايدن سيواجه سيناريوهين في أوكرانيا في نهاية النزاع هناك.
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أنه التقى خلال زيارة لواشنطن بـ"شبيهه" السيناتور الديمقراطي كريس كونز ونشر سيلفي معه عبر حسابه في تطبيق "x".
صرحت مصادر أمنية أن مصر أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين في إطار سلسلة من الإجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة.
قال نائب رئيس البرلمان السلوفاكي لوبوس بلاغا إن هستيريا الليبراليين الغربيين بشأن مقابلة الرئيس الروسي بوتين مع الصحفي الأمريكي تؤكد كراهية الليبرالية الحديثة للحرية والحوار.
حققت المقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 30 مليون مشاهدة في أقل من 3 ساعات بعد نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي X.
حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من خطر حدوث "كارثة" إذا ما شنت هجوما عسكريا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون "التخطيط لذلك".
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
صرح المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، وليد كيلاني، بأن الحركة قادرة على الاستمرار في مواجهة إسرائيل.
عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى إثارة الجدل مجددا بين جماهير فريقه اتحاد جدة وذلك بعد أيام قليلة من عودته للانتظام في تدريبات ناديه السعودي.
أعلن مدير الاستخبارات الروسية الخارجية سيرغي ناريشكين عن إجراء اتصالات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ولكنه لم يحدد موعدها.
حذر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، مما قد تفعله إسرائيل في رفح المكتظة بالفلسطينيين، مذكرا بما حدث في خان يونس جنوبا ومدينة غزة شمالا.
تدخل الزيادات المالية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيز التنفيذ بدءا من الأول من مارس المقبل، كخطوة لمساعدة المصريين لمواجهة معدلات التضخم.
أكد القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أنه يشعر بالشرف والمسؤولية رغم عدم تقلده أي منصب حاليا بعد الإقالة.
قال دفاع أحد المتهمين في قضية رشوة التموين في مصر إن المحكمة أمرت بضبط وإحضار جميع المخلي سبيلهم في القضية وتكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين جميعا حتى الهاربين.
وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف رد فعل الأمريكيين العاديين على المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالمذهلة.
لم تحقق روسيا حتى الآن أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك لأن أحد هذه الأهداف يتلخص في اجتثاث النازية، وهو ما يعني ضمنا منع حركات النازيين الجدد هناك.
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية تقريرا عن رد حماس على اتفاق الإطار في باريس لوقف الحرب في غزة، معتبرة أنه يشكل تحديا جديدا لإسرائيل ومصر، وأن النزاع في غزة بات يهدد استقرار المنطقة.
أثارت لقطة جمعت بين كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر والحكمة الأمريكية توري بينسو التي قادت مباراة "العالمي" مع غريمه الهلال ضمن كأس موسم الرياض موجة من التعليقات الطريفة.
يناقش قراء صحيفة دي فيلت الألمانية، بنشاط المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون.
اعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، حارس مرمى نادي الهلال، المغربي الدولي ياسين بونو، بأنه من ضمن الأفضل في مركزه حول العالم.
أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، اختار الحكم الموريتاني دحان بيده، لقيادة نهائي النسخة الـ34 من كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
الحوثيون قادرون على قطع كبلات الإنترنت في قاع البحر الأحمر، وخلق مشكلة هائلة لحركة الأموال ومراسلات الأعمال. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رأيه بصدق خلال إجراء مقابلة معه.
كشفت وزارة العدل الإسرائيلية عن توجيه اتهامات لرجل بدوي إسرائيلي دخل قطاع غزة في عام 2016 وانضم إلى حركة حماس، وفي ديسمبر اعتقله الجيش الإسرائيلي أثناء محاولته العودة إلى إسرائيل.
تسعى قطر المضيفة إلى أن تصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في كأس آسيا عندما تلاقي الأردن الباحث بدوره عن باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق، غدا السبت على ملعب لوسيل في الدوحة.
ركزت الصحافة الغربية على المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المذيع الأمريكي أمريكي تاكر كارلسون، والتي وصفت بأنها "انتصار دعائي" لصالح بوتين.
بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن التطورات بغزة، سلمها السفير السعودي لدى طهران إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
فاجأ المصارع الأمريكي الشهير أندرتيكر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بظهوره في الملعب قبل انطلاق مواجهة الهلال والنصر ضمن فعاليات كأس "موسم الرياض" يوم الخميس.
نعت كتائب المجاهدين "الجناج العسكري لـ حركة المجاهدين الفلسطينيين" مجموعة من القادة من أعضاء المجلس العسكري الذين قتلوا جراء قصف الطيران الإسرائيلي.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إن روسيا تريد التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك.
كشفت صحيفة "بيلد" نقلا عن وثائق تاريخية أن جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت.
قال مراسل RT فجر يوم السبت إن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لدى الدول الغربية خيارات للاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة، إن كانت ترغب في ذلك.
دخل ملعب "المملكة أرينا" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن شهد منافسات بطولة كأس موسم الرياض، وذلك بناء على كونه أسرع منشأة رياضية تم إنجازها لكرة القدم حول العالم.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة في المواجهة السياسية الخارجية هو أحد أكبر أخطاء واشنطن.
عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، يوم الخميس، اجتماعا تشاوريا في الرياض لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الجمعة استهداف ثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.
في أولى تصريحاته بعد توليه منصبه، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي إن "حياة وصحة الأفراد العسكريين كانت دائما ولا تزال القيمة الأساسية للجيش الأوكراني".
حذر خبراء أمميون من عمليات قتل تنفذها إسرائيل خارج نطاق القضاء في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية.
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أنه حدد ودمر إحدى منصات الإطلاق التي تم إطلاق النار منها في منطقة قلعة ضبا في لبنان، بعد دوي صفارات الإنذار في المنطقة الشمالية.
رفض رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، يوم الجمعة، تأكيد موعد محدد لإقامة كأس أمم إفريقيا المقبلة المقرر تنظيمها عام 2025 في المغرب.
أعلنت جامعة "تكساس إيه أند أم" الأمريكية، أنها ستغلق حرمها الجامعي في قطر بسبب انعدام الأمن في المنطقة، مثيرة بذلك انتقادات من المؤسسة الشريكة في الدولة الخليجية.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يعمل على تطوير العديد من التقنيات المبتكرة بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي.
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