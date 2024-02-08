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بدأ ثوران بركاني في جنوب غرب أيسلندا

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بدأ ثوران بركاني في جنوب غرب أيسلندا
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بدأ ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا الخميس، هو الثالث في المنطقة منذ ديسمبر

وجاء في بيان لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أنه "عند الساعة 5:30 من هذا الصباح، بدأ نشاط زلزالي صغير وشديد شمال شرق سيلينغارفل. بعد نحو 30 دقيقة، بدأ ثوران في المنطقة ذاتها".

وظهر في منطقة شهدت ثورانا بركانيا سابقا في 18 ديسمبر و14 يناير قرب قرية غريندافيك التي تم إجلاء سكانها.

وتضم أيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، وهو أعلى عدد في أوروبا.

المصدر: أ ف ب

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