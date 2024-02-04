الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "يوثق مداهمة مقر محلي لحركة حماس في غزة"

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، لقطات مصورة قال إنها تظهر مداهمة مقر محلي لحركة حماس في منطقة خان يونس في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام أيضا بتفتيش مكتب محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه في هذا الشأن: "في إطار القتال الذي يدور في غرب خان يونس داهمت مجموعة القتال التابعة للواء غفعاتي موقع "القادسية" الذي يستخدم باعتباره الموقع الرئيسي للواء خان يونس ويحتوي على العديد من المجمعات. حيث تم العثور داخل المكتب على مكتب محمد السنوار - شقيق يحيى السنوار."

المصدر: AP + وكالات