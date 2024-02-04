شاهد.. أفضل ضباط الشرطة في العالم يظهرون مهارتهم في مسابقات "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" في دبي

انطلقت النسخة الخامسة من مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2024" يوم السبت في ميدان الروية للتدريب في دبي.

ويشارك في هذه المسابقات التي استضفتها شرطة دبي 87 فريقا من فرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT)، بما فيها خمس فرق نسائية وفريقان مختلطان، يمثلون 48 دولة.

وخلال الأيام الأربعة المقبلة ستتنافس الفرق في خمسة تحديات: التكتيكية، مسار العوائق، إنقاذ الضابط، تحدي البرج، والاعتداء. وسيتم توزيع مجموع الجوائز البالغ 260 ألف دولار على أفضل 3 فرق كل يوم، وفقا لمصادر محلية.

المصدر: رابتلي