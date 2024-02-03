مشاهد مروعة من موقع قصف القوات الأكرانية مخبزا في جمهورية لوغانسك وعمليات البحث عن المفقودين مستمرة

انتشلت وزارة الطوارئ الروسية جثث 20 قتيلا من تحت الأنقاض في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك بعد هجوم عنيف شنته القوات الأوكرانية على مخبز يوم السبت.

ووفقا للمحققين العسكريين فإن القوات الأوكرانية ضربت المخبز، على الأرجح، باستخدام صاروخ "هيمارس".

وسبق أن كتب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باستشنيك على صفحته في "تلغرام": "قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، وهناك مدنيون تحت الأنقاض. أعداؤنا، الذين لم يحققوا أي نجاح على الجبهة، يهاجمون السكان المدنيين. هم قصفوا المبنى مع العلم أن سكان ليسيتشانسك يأتون في يوم العطلة إلى المخبز لشراء الخبز".

المصدر: وكالات