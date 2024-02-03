مشاهد جديدة للضربات الأمريكية على القائم غربي العراق

ظهرت مشاهد جديدة لاستهداف منطقة القائم غربي العراق بالغارات الجوية الأمريكية الليلة الماضية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها ضربت أكثر من 85 مركزا للحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة به، وهي مراكز قيادة واستخبارات ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات.

وشنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في سوريا والعراق ردا على تعرض القوات الأمريكية في الأردن لهجوم بمسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

المصدر: رابتلي