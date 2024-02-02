خوفا من هجمات الحوثيين.. آلاف الماشية العالقة على متن سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل تعود إلى أستراليا

رست سفينة "بهيجة" التي تحمل آلاف رؤوس الماشية في ميناء فريمانتل الواقع بغرب أستراليا يوم الخميس بعد أن كانت أبحرت من هذا الميناء منذ حوالي 25 يوما متوجهة إلى إسرائيل.

وكان على متن السفينة حوالي 16500 رأس من الأغنام والماشية منذ 5 يناير الماضي عندما أبحرت من ميناء فريمانتل متوجهة إلى الشرق الأوسط. وبعد أسبوعين من رحلتها طلبت الحكومة الأسترالية عودتها بسبب استمرار الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

ومنذ يوم الاثنين، ظلت السفينة راسية قبالة الساحل الغربي لأستراليا مع تزايد المخاوف بشأن سلامة الحيوانات الموجودة على متنها.

المصدر: AP