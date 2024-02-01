عدسة RT ترصد قافلة ضخمة لصهاريج النفط في شمال شرق سوريا

رصدت عدسة RT في شمال شرق سوريا قافلة ضخمة لصهاريج النفط الفارغة القادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدخل القامشلي الغربي.

والقافلة مكونة من أكثر من 400 صهريج تتوقف بشكل مؤقت للتزود بالنفط الخام في حقول النفط بمناطق الرميلان وتل عدس بأقصى شمال شرق سوريا.

وكانت حقول نفط وغاز وكهرباء عديدة قد تعرضت لأضرار جسيمة قبل أسبوعين جراء قصف جوي تركي.

وتعاني مناطق شمال شرق سوريا وسوريا بشكل عام من أزمة وقود حادة.

المصدر: RT