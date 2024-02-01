لجنة التحقيق تعرض شظايا صاروخ "باتريوت" أسقط طائرة الأسرى الأوكرانيين في روسيا

عرضت لجنة التحقيق الروسية شظايا اثنين من صواريخ "باتريوت" الأمريكية التي أسقطت طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا.

وأعلنت لجنة التحقيق أن الطائرة أسقطت بصاروخ MIM-104A من منظومة "باتريوت" الأمريكية، مشيرة إلى أن الخبراء عثروا على 116 قطعة من أجسام صاروخين اثنين عليها نقوش وعلامات باللغة الإنجليزية.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع مندوبيه في الانتخابات أمس الأربعاء أن الطائرة "إيل-76" التي كانت تقل الأسرى الأوكرانيين أسقطتها قوات كييف باستخدام منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت".

المصدر: RT