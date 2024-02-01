سفينة تنقل 60 مصابا من غزة إلى إيطاليا لتلقي العلاج

غادرت مجموعة من أطفال غزة المصابين ميناء العريش اليوم الأربعاء، على متن سفينة "فولكانو" الإيطالية متوجهة إلى إيطاليا، لتلقي العلاج الطبي المتخصص في المستشفيات الإيطالية.

وتم نقل 60 شخصا، من بينهم أطفال يحتاجون إلى العلاج برفقة أقاربهم، إلى سفينة "فولكانو" التابعة للبحرية الإيطالية، التي رست قبالة ميناء العريش المصري، وتم إجلاؤهم بفضل الممرات الإنسانية التي نظمتها وزارة الدفاع الإيطالية عبر البحر والجو.

المصدر: AP