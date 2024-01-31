الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لأعمال قتالية لقواته في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته "نفذت غارة مستهدفة على منشأة تستخدمها حركة الجهاد الإسلامي لتصنيع الأسلحة" ودمرت الورشة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على نفق تحت الأرض ودمرته و"العديد من الأسلحة، بما فيها العبوات الناسفة داخل حقائب الأونروا".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال قتالهم في غرب خان يونس، داهم مقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء 7 موقعا تابعا لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية لصناعة الوسائل القتالية. المقاتلون عثروا على مخرطة لصناعة القذائف الصاروخية ودمروها حيث كانت تحتوي على قذائف صاروخية طويلة المدى، وصواريخ مضادة للدروع، وألغام وعبوات ناسفة تمت تخبئتها داخل أكياس الأونروا".

المصدر: AP