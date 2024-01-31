البيرو.. ضبط أكثر من 7 أطنان من الكوكايين في طريقها إلى أوروبا

عرضت شرطة مكافحة المخدرات في بيرو جزءا من 7 أطنان من الكوكايين التي تم مصادرتها وهي كانت في طريقها إلى الدول الأوروبية.

وكانت المخدرات مخبأة داخل حاويتين مموهة على شكل أرضيات خشبية كانت متجهة إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا.

وشاركت في العملية شرطة مكافحة المخدرات والهيئة الوطنية للجمارك والضرائب التي أشارت إلى أن المخدرات كانت مختلطة مع مادة سوداء تشبه القطران الذي يستخدم في صنع الأرضيات الخشبية.

وتقدر شرطة بيرو مبلغ المخدرات المضبوطة بنحو 450 مليون دولار.

المصدر: AP