مشاهد من الهجوم الإسرائيلي على جنوب دمشق

شوهد الدمار والدخان يتصاعد فوق حي السيدة زينب على مشارف دمشق، يوم الاثنين، وسط تقارير عن قصف الطيران الإسرائيلي استهدف عددا من النقاط جنوب دمشق.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطا جنوب دمشق.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق".

المصدر: وكالات