بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تقمع وتعتقل عددا من المتظاهرين المطالبين بإسقاط نتنياهو في تل أبيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق قمع الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت واعتقالها عددا من المتظاهرين في تل أبيب طالبوا بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشهدت شوارع عدة مدن إسرائيلية اليوم السبت مظاهرات حاشدة تطالب بإقالة الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو، وذلك تزامنا مع مظاهرة أخرى لأهالي الرهائن احتشدت أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية مطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

وفي الـ7 أكتوبر اقتادت حماس أكثر من 240 شخصا من المستوطنات الجنوبية في البلاد. تم إطلاق 110 منهم، ووفقا لمسؤولين إسرائيليين لا يزال هناك 136 إسرائيليا محتجزين في القطاع.

ودخلت الحرب في قطاع غزة السبت يومها الـ113، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT