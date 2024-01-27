فصيل فلسطيني ينشر مقطعا مصورا لإسقاط مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا

نشرت "كتائب المجاهدين" اليوم السبت مقطع فيديو يوثق استهداف مسيرة إسرائيلية من طراز SKY RACING بصاروخ أرض جو في بيت لاهيا.

كما تضمن مقطع الفيديو الذي نشرته "كتائب المجاهدين" مشاهد الطائرة بعد إسقاطها.

ودخلت الحرب في قطاع غزة السبت يومها الـ113، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT