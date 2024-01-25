بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج شمال وغرب اليابان

تاريخ النشر:25.01.2024 | 10:52 GMT | فيديوهات
استمر التساقط الكثيف للثلوج في غرب وشمال اليابان اليوم الخميس ما تسبب في تعطل واسع النطاق في شبكة النقل بالمنطقة.
المصدر: أ.ب.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عمليتين غربي مدينة خان يونس ضد قوتين من الجيش الإسرائيلي أسفرتا عن مقتل وإصابة 25 عسكريا.
أعلنت "جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) عن اشتباكها اليوم الأربعاء مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب.
أفادت قناة "13" العبرية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول مؤخرا تنسيق اتصال له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية.
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء قوله إن السعودية تستعد لفتح أول متجر في العاصمة الرياض لبيع المشروبات الكحولية، سيقدم خدماته حصريا للدبلوماسيين غير المسلمين.
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما والجنرال السابق في الجيش الروسي أندريه كارتابولوف أن نظام كييف أسقط طائرة النقل الروسية التي تقل الأسرى الأوكرانيين عمدا لإلقاء اللوم على روسيا.
حذر خبير شؤون الأمن القومي المصري الصحافي محمد مخلوف من أن محور فيلادلفيا المحاذي لحدود مصر مع غزة خط أحمر، وأن الاقتراب منه انتحار وهلاك للجيش الإسرائيلي ويهدد استقرار المنطقة.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة ومصر تواجه واقعا خطيرا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل دورها بشرف ونبل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتهامات التي تم توجيهها لمصر، في تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
اندلع سجال حاد بين عدد من النواب اللبنانيين في مستهل جلسة مجلس النواب، حينما طلب النائب ملحم خلف الكلمة لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.
أظهرت لقطات فيديو لحظة هجوم شقيق أحد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك غزة على الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس خلال تشييع جنازته.
اكتمل عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد إسدال الستار على دوري المجموعات يوم الأربعاء بإجراء لقاءات المجموعتين الخامسة والسادسة.
قال وزير المالية عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن قطر مسؤولة عن الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر الماضي، وموقف الغرب منها منافق.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن التطبيع مع السعودية ممكن "حتى لو رفضت إسرائيل التحرك نحو قيام دولة فلسطينية".
تحدثت "ديلي ميل" عن "وثائق تكشف خيانة نيكي هايلي الساعية لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية زوجها مرتين".
لن يكون الأمر سهلا.. هذا ما قاله ضابط في الإمبراطورية التي كانت لا تغرب عنها الشمس، لقادة بلاده في أعقاب المعركة الباسلة التي خاضها رجال الشرطة المصرية في 25 يناير عام 1952.
أثار خبر نشرته رويترز عن استعداد السعودية لافتتاح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
وجّه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بمخاطبة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الألماني على خلفية إسقاط نظام كييف طائرة نقل عسكرية روسية كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيّا.
وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبال مكالمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه دليل على تعمق الأزمة بين مصر وإسرائيل.
علق خبيران مصريان على تقرير القناة "13" العبرية التي أوردت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة النقل الروسية التي كانت تحمل الأسرى الأوكرانيين بنظام صاروخي مضاد للطائرات في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
أفادت مصادر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية.
اقترب دور المجموعات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز بطاقات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة القارية.
زل لسان طالبة في إحدى الجامعات الأمريكية، معترفة بأن ما يجري في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، قبل أن تستدرك ما قالته وسط صيحات الاستهجان وعلامات الارتباك على وجهها.
حذر العميد السابق بالجيش المصري سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، من كارثة كبرى ستحدث إذا وصلت إسرائيل إلى رفح.
قال رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا فلاديمير روغوف إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإسقاط الطائرة "إيل-76" لثلاثة أسباب على الأقل.
تحدث نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان عن أصول الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة، والفروق الطبقية في إسرائيل بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنى في القطاع.
أفادت صحيفة "الرأي" نقلا عن مصادر بأن شركة ناقلات النفط الكويتية قررت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر مؤقتا، بسبب التطورات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تأكيد الخبير السويسري هيوبرت كيلر أن القهوة تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذكّرته بأن "غزة تحترق" .
التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفجار المبنى الذي تحصنت به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلنت "كتائب القسام" استهدافه مما أدى إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا.
رصدت RT اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة النقل العسكرية الروسية إيل 76 التي كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا فوق بيلغورود.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أفادت مارينا ميزينتسيفا من سكان قرية يابلونوفو في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، بأنها سمعت صوت انفجارين قبل تحطم طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين اليوم.
علق البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري على تقرير القناة "13" العبرية التي أوردت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد من خطورة الانسحاب من غزة دون احتلال منطقة رفح والوصول للحدود المصرية.
وثق فيديو متداول لحظات مرعبة لاجتياح أمواج عاتية قاعدة عسكرية أمريكية.
تحدث رئيس شركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، عن ميزة وحيدة تفرق بين محطتي الضبعة النووية المصرية ونظيرتها "أكويو" التركية.
يسعى منتخب المغرب رابع مونديال 2022 إلى الفوز على زامبيا وحسم صدارة مجموعته السادسة عندما يلاقيها مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.
قال مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن ما لا يقل عن 400 أمريكي لقوا حتفهم في أوكرانيا، واتهم السلطات الأمريكية بإخفاء هذه المعلومات.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي استهدف الطائرة "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.
أعربت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.
بحثت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، مع رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة "بريكس" ديلما روسيف، سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، يبقى متقدما باستمرار خطوة واحدة عن الاستخبارات الإسرائيلية التي لم تنجح بالوصول إليه منذ 4 أشهر.
أصدرت حركة حماس، اليوم الخميس، بيانا علقت فيه على الموقف المصري بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، معتبرة أنه يعبر عن أهمية الدور المصري.
صرح روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف بأن إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود الروسية يثير التساؤلات حول جدوى أي اتفاقات مع كييف.
أسدل الستار يوم الأربعاء على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار والتي أسفرت عن تأهل 16 منتخبا لثمن النهائي بينها ثلاثة منتخبات عربية.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخاطبا مواطنيه حول غلاء الأسعار في البلاد، إن "كل شيء يمكن أن يهون أمام المصريين إلا الوطن"، مستشهدا بمأساة غزة وصعوبة إيصال الغذاء للمنكوبين فيها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و9 من أفراد طاقمها.
أعلن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن رفضت طلبا روسيّا بعقد جلسة عاجلة اليوم بشأن إسقاط طائرة "إيل 76"، على أن تعقد غدا الخميس.
تعتبر إسفنجات غسل الأطباق الرغوية بيئة مثالية لنمو البكتيريا. في غضون أسبوع، تظهر فيها الكائنات الحية الدقيقة أكثر بـ 200 ألف مرة من تلك الموجودة في مقعد المرحاض.
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن تدمير أوكرانيا لطائرة النقل العسكرية "إيل-76" جاء نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف.
أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024 الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم "X"، قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا.
تناقلت مواقع التواصل فيديو "لتحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" على متنها 65 أسيرا أوكرانيا اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا".
اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار وحسم 16 منتخبا تأهله للدور ثمن النهائي.
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن باليمن.
انسحب العديد من السفراء من جلسة مجلس الأمن الدولي التي تركزت على شحنات المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن بدأ الممثل الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإلقاء كلمته.
عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بالإيقاف لأربع مباريات، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة "أسود الأطلس" ضد الكونغو الديمقراطية.
رد مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على حديث الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو حول تعاظم قوة مصر عسكريا، وتجمع عدد كبير من الدبابات المصرية قرب الحدود.
تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.
لفتت مديرة قناة RT العربية مايا مناع إلى أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل اعترف بنجاح RT في الوصول إلى الجمهور العربي بلغته، فناشد المؤسسات الأوروبية أن تحذو حذوها.
وجد باحثون أن أثداء الرجل أكثر خطورة مما نعتقد، وذلك لأن وجودها يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 37%.
أصابت الضربة الروسية في خاركوف شخصيات عسكرية فرنسية رسمية. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
أفادت صحيفة "فورين بوليسي" بأن عملية "طوفان الأقصى" وتداعياتها على الإقليم، دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة النظر في أولويتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
أشار ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى حالة التأهب المتزايدة في الجيش أمام ضربات "حزب الله" اللبناني للبنية العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تصر على خطوات عملية وجدول زمني واضح بشأن مسألة إنشاء الدولة الفلسطينية، لأنها مهتمة بالتوصل إلى حل طويل الأمد للقضية.
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، أن القذيفة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه المبنى الذي قتل فيه 21 عسكريا إسرائيليا يوم أمس، صنعتها "كتائب القسام" محليا.
كشف تقارير إعلامية أن قوات كييف تعيش ظروفا صعبة على الجبهة، فبالإضافة إلى الظروف الطبيعية والمناخية، تشكو قوات كييف من نقص حاد في الذخيرة يدفعها إلى "اقتصاد" الطلقات.
دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ111، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.
أكد غيورغي بوروفيكوف قس كنيسة يابلونوفو في مقاطعة بلغورود أن قائد طائرة النقل العسكرية الروسية التي أسقطتها قوات كييف وكانت تقل أسرى أوكرانيين، حرفها عن القرية لإنقاذ الأبرياء.
أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن روسيا أصبحت الأولى عالميا في إنتاج سمك السلمون العام 2023.
ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن مصادرها أن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بتبادل الأسرى اليوم قبل إسقاط قوات كييف طائرة النقل العسكرية التي كانت تحمل 65 أسيرا أوكرانيا.
طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة الرئيس السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية إلى القضاء بعد مرور 20 عاما على مقتل 135 فرنسيا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 .
استهان قائد القوات البريطانية الاستعمارية بمنطقة بغرب إفريقيا، معروفة حاليا باسم غانا، بمقاتلي دولة "أشانتي"، واعتقد أنهم سيفرون ما أن تتناهى إليهم موسيقى نشيد "حفظ الرب الملك".
علقت على أسوار إسطنبول في تركيا صورة ضخمة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بعد تصدر الحركة اليمنية حديث الرأي العام نتيجة استهدافها سفنا متوجهة إلى إسرائيل عبر مياه البحر الأحمر.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقود بلاده إلى نهاية مأساوية.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهدافه لموقعين عسكريين إسرائيليين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما.
انفرد النجم العراقي أيمن حسين بصدارة ترتيب هدافي كأس آسيا المقامة في قطر وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره الفيتنامي يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
أعلن مقاتلو "القسام" عن استهداف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جنديا داخل منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات و"إيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء استهدف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نفت تسليح قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة، تراهن على رهان زائف أخلاقيا وسياسيا.
أعلن عمر السومة نجم منتخب سوريا الأربعاء تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.
رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.
كشف رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عن بدء القوات الأوكرانية في تشييد ما وصفه بـ"الخط الدفاعي واسع النطاق" من 3 مستويات، مشيرا إلى تخصيص عشرات المليارات من الهريفنيا لهذا الغرض.
كشف أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي عن انخفاض مخزون سد النهضة بحوالي 3 مليار متر مكعب.
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تستنفر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في مواجهة التهديد المستمر من قبل فصائل آلت على نفسها أن تشعل ساحات موازية دعما للفلسطينيين
أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي يوم الأربعاء، رحيل المدرب جمال بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، لـRT موعد بدء عمل المفاعلات النووية المصرية الأربعة بعد حفل صب خرسانة المفاعل النووي الرابع بمشاركة الرئيسين الروسي والمصري.
اعتبرت الولايات المتحدة أن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية تمثل تهديدا، ليس فقط لقواتها الموجودة في العراق بل وللقوات العراقية أيضا، مؤكدة عزمها على "الدفاع عن النفس".
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أنها ستصدر يوم الجمعة 26 يناير، حكما بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وجه نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال جلسة المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط اليوم رسائل مهمة حول الحرب بقطاع غزة، والتوتر في البحر الأحمر.
حذر الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو من تعاظم قوة مصر عسكريا خلال الفترة الأخيرة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى النظر في هذا الأمر بعين الاعتبار.
أبدى مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي أسفه بعد فشل "محاربي الصحراء" في تجاوز دور المجموعات بكأس إفريقيا، إثر الخسارة أمام موريتانيا 0-1 أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة.
اقترب دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة القارية.
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن واشنطن تعمل على جمع معلومات أكثر حول ملابسات تحطم الطائرة إيل-76 الروسية والتي تم استهدافها فوق مقاطعة بيلغورود.
بلغت اليابان ثمن نهائي كأس آسيا بفوزها على إندونيسيا 3-1 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في حين حقق العراق العلامة الكاملة ضمن المجموعة ذاتها بفوزه على فيتنام 3-2.
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