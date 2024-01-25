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بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج شمال وغرب اليابان

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استمر التساقط الكثيف للثلوج في غرب وشمال اليابان اليوم الخميس ما تسبب في تعطل واسع النطاق في شبكة النقل بالمنطقة.

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المصدر: أ.ب.

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