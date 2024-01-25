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شاهد.. مستويات قياسية من الثلوج تغطي ساخالين في أقصى شرق روسيا بسبب عاصفة قوية

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ضربت العاصفة الثلجية القوية جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر ارتفاعا قياسيا للثلوح في عاصمة المقاطعة.

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