شاهد.. مستويات قياسية من الثلوج تغطي ساخالين في أقصى شرق روسيا بسبب عاصفة قوية

تاريخ النشر:25.01.2024 | 07:53 GMT | فيديوهات
ضربت العاصفة الثلجية القوية جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر ارتفاعا قياسيا للثلوح في عاصمة المقاطعة.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عمليتين غربي مدينة خان يونس ضد قوتين من الجيش الإسرائيلي أسفرتا عن مقتل وإصابة 25 عسكريا.
أعلنت "جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) عن اشتباكها اليوم الأربعاء مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب.
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء قوله إن السعودية تستعد لفتح أول متجر في العاصمة الرياض لبيع المشروبات الكحولية، سيقدم خدماته حصريا للدبلوماسيين غير المسلمين.
أفادت قناة "13" العبرية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول مؤخرا تنسيق اتصال له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية.
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما والجنرال السابق في الجيش الروسي أندريه كارتابولوف أن نظام كييف أسقط طائرة النقل الروسية التي تقل الأسرى الأوكرانيين عمدا لإلقاء اللوم على روسيا.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن التطبيع مع السعودية ممكن "حتى لو رفضت إسرائيل التحرك نحو قيام دولة فلسطينية".
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
حذر خبير شؤون الأمن القومي المصري الصحافي محمد مخلوف من أن محور فيلادلفيا المحاذي لحدود مصر مع غزة خط أحمر، وأن الاقتراب منه انتحار وهلاك للجيش الإسرائيلي ويهدد استقرار المنطقة.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة ومصر تواجه واقعا خطيرا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل دورها بشرف ونبل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
تحدثت "ديلي ميل" عن "وثائق تكشف خيانة نيكي هايلي الساعية لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية زوجها مرتين".
رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتهامات التي تم توجيهها لمصر، في تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و9 من أفراد طاقمها.
اندلع سجال حاد بين عدد من النواب اللبنانيين في مستهل جلسة مجلس النواب، حينما طلب النائب ملحم خلف الكلمة لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.
تناقلت مواقع التواصل فيديو "لتحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" على متنها 65 أسيرا أوكرانيا اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا".
أظهرت لقطات فيديو لحظة هجوم شقيق أحد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك غزة على الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس خلال تشييع جنازته.
وجّه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بمخاطبة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الألماني على خلفية إسقاط نظام كييف طائرة نقل عسكرية روسية كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيّا.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تأكيد الخبير السويسري هيوبرت كيلر أن القهوة تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذكّرته بأن "غزة تحترق" .
قال وزير المالية عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن قطر مسؤولة عن الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر الماضي، وموقف الغرب منها منافق.
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد من خطورة الانسحاب من غزة دون احتلال منطقة رفح والوصول للحدود المصرية.
اكتمل عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد إسدال الستار على دوري المجموعات يوم الأربعاء بإجراء لقاءات المجموعتين الخامسة والسادسة.
تحدث نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان عن أصول الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة، والفروق الطبقية في إسرائيل بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنى في القطاع.
علق خبيران مصريان على تقرير القناة "13" العبرية التي أوردت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفجار المبنى الذي تحصنت به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلنت "كتائب القسام" استهدافه مما أدى إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا.
اقترب دور المجموعات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز بطاقات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة القارية.
كشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة النقل الروسية التي كانت تحمل الأسرى الأوكرانيين بنظام صاروخي مضاد للطائرات في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
أفادت مصادر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية.
لن يكون الأمر سهلا.. هذا ما قاله ضابط في الإمبراطورية التي كانت لا تغرب عنها الشمس، لقادة بلاده في أعقاب المعركة الباسلة التي خاضها رجال الشرطة المصرية في 25 يناير عام 1952.
رصدت RT اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة النقل العسكرية الروسية إيل 76 التي كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا فوق بيلغورود.
أفادت صحيفة "الرأي" نقلا عن مصادر بأن شركة ناقلات النفط الكويتية قررت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر مؤقتا، بسبب التطورات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أفادت مارينا ميزينتسيفا من سكان قرية يابلونوفو في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، بأنها سمعت صوت انفجارين قبل تحطم طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين اليوم.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
علق البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري على تقرير القناة "13" العبرية التي أوردت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وثق فيديو متداول لحظات مرعبة لاجتياح أمواج عاتية قاعدة عسكرية أمريكية.
يسعى منتخب المغرب رابع مونديال 2022 إلى الفوز على زامبيا وحسم صدارة مجموعته السادسة عندما يلاقيها مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.
تحدث رئيس شركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، عن ميزة وحيدة تفرق بين محطتي الضبعة النووية المصرية ونظيرتها "أكويو" التركية.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي استهدف الطائرة "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.
تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.
أعربت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.
صرح روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف بأن إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود الروسية يثير التساؤلات حول جدوى أي اتفاقات مع كييف.
قال رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا فلاديمير روغوف إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإسقاط الطائرة "إيل-76" لثلاثة أسباب على الأقل.
قال مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن ما لا يقل عن 400 أمريكي لقوا حتفهم في أوكرانيا، واتهم السلطات الأمريكية بإخفاء هذه المعلومات.
أسدل الستار يوم الأربعاء على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار والتي أسفرت عن تأهل 16 منتخبا لثمن النهائي بينها ثلاثة منتخبات عربية.
رد مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على حديث الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو حول تعاظم قوة مصر عسكريا، وتجمع عدد كبير من الدبابات المصرية قرب الحدود.
أصابت الضربة الروسية في خاركوف شخصيات عسكرية فرنسية رسمية. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخاطبا مواطنيه حول غلاء الأسعار في البلاد، إن "كل شيء يمكن أن يهون أمام المصريين إلا الوطن"، مستشهدا بمأساة غزة وصعوبة إيصال الغذاء للمنكوبين فيها.
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن تدمير أوكرانيا لطائرة النقل العسكرية "إيل-76" جاء نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف.
أعلن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن رفضت طلبا روسيّا بعقد جلسة عاجلة اليوم بشأن إسقاط طائرة "إيل 76"، على أن تعقد غدا الخميس.
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بـ "اعتداء صارخ للسيادة العراقية".
أثار خبر نشرته رويترز عن استعداد السعودية لافتتاح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين.
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن باليمن.
عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بالإيقاف لأربع مباريات، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة "أسود الأطلس" ضد الكونغو الديمقراطية.
أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024 الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم "X"، قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا.
اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار وحسم 16 منتخبا تأهله للدور ثمن النهائي.
أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن.
أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، يبقى متقدما باستمرار خطوة واحدة عن الاستخبارات الإسرائيلية التي لم تنجح بالوصول إليه منذ 4 أشهر.
وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبال مكالمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه دليل على تعمق الأزمة بين مصر وإسرائيل.
استهان قائد القوات البريطانية الاستعمارية بمنطقة بغرب إفريقيا، معروفة حاليا باسم غانا، بمقاتلي دولة "أشانتي"، واعتقد أنهم سيفرون ما أن تتناهى إليهم موسيقى نشيد "حفظ الرب الملك".
أشار ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى حالة التأهب المتزايدة في الجيش أمام ضربات "حزب الله" اللبناني للبنية العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تصر على خطوات عملية وجدول زمني واضح بشأن مسألة إنشاء الدولة الفلسطينية، لأنها مهتمة بالتوصل إلى حل طويل الأمد للقضية.
أفادت صحيفة "فورين بوليسي" بأن عملية "طوفان الأقصى" وتداعياتها على الإقليم، دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة النظر في أولويتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
اقترب دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة القارية.
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، أن القذيفة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه المبنى الذي قتل فيه 21 عسكريا إسرائيليا يوم أمس، صنعتها "كتائب القسام" محليا.
كشف تقارير إعلامية أن قوات كييف تعيش ظروفا صعبة على الجبهة، فبالإضافة إلى الظروف الطبيعية والمناخية، تشكو قوات كييف من نقص حاد في الذخيرة يدفعها إلى "اقتصاد" الطلقات.
أكد غيورغي بوروفيكوف قس كنيسة يابلونوفو في مقاطعة بلغورود أن قائد طائرة النقل العسكرية الروسية التي أسقطتها قوات كييف وكانت تقل أسرى أوكرانيين، حرفها عن القرية لإنقاذ الأبرياء.
تفوق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيو هامبشاير، وفق ما نقله مراسلنا.
حذر عضو الكنيست الإسرائيلي أرييه الداد حكومة بلاده من تعاظم قوة مصر وقوتها العسكرية في المنطقة، مؤكدا أنها لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل.
تحدث مسؤول الوقاية الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية مدحت سابق عن قوة المفاعلات النووية الروسية من الجيل الثالث، والتي تبنيها شركة "روساتوم" على أرض مصر في الضبعة.
أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن روسيا أصبحت الأولى عالميا في إنتاج سمك السلمون العام 2023.
ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن مصادرها أن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بتبادل الأسرى اليوم قبل إسقاط قوات كييف طائرة النقل العسكرية التي كانت تحمل 65 أسيرا أوكرانيا.
أصدرت حركة حماس، اليوم الخميس، بيانا علقت فيه على الموقف المصري بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، معتبرة أنه يعبر عن أهمية الدور المصري.
حذرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن توظيف قضية محرقة اليهود (الهولوكوست) لغايات سياسية، يفقدها قدسيتها وأهميتها التاريخية لدى مئات الملايين حول العالم.
يعد النوم أمرا ضروريا للحفاظ على صحية جيدة، ويوجد العديد من العوامل المحيطة بنا قد تمنحنا الحصول على القدر الكافي من النوم لتحقيق الفوائد منه.
طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة الرئيس السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية إلى القضاء بعد مرور 20 عاما على مقتل 135 فرنسيا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 .
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقود بلاده إلى نهاية مأساوية.
انسحب العديد من السفراء من جلسة مجلس الأمن الدولي التي تركزت على شحنات المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن بدأ الممثل الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإلقاء كلمته.
أعلن مقاتلو "القسام" عن استهداف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جنديا داخل منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات و"إيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهدافه لموقعين عسكريين إسرائيليين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما.
انفرد النجم العراقي أيمن حسين بصدارة ترتيب هدافي كأس آسيا المقامة في قطر وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره الفيتنامي يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء استهدف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة.
تعد آلام أسفل الظهر سببا رئيسيا للإعاقة في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني منها أكثر من 570 مليون شخص.
وجه نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال جلسة المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط اليوم رسائل مهمة حول الحرب بقطاع غزة، والتوتر في البحر الأحمر.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نفت تسليح قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني.
أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن إقالة كريس هوتون المدير الفني لمنتخب غانا اليوم الأربعاء، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.
كشف تقرير صحفي عن ترتيب أعلى 10 رياضيين أجرا بكل العصور، في قائمة لم تشمل سوى النجمين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة، تراهن على رهان زائف أخلاقيا وسياسيا.
أبدى مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي أسفه بعد فشل "محاربي الصحراء" في تجاوز دور المجموعات بكأس إفريقيا، إثر الخسارة أمام موريتانيا 0-1 أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة.
تحت هذا العنوان كتب مارك غاليوتي في مجلة "ذا سبيكتاتور" مقالا يطرح فيه التحدي الذي أعلنه الرئيس الأوكراني زيلينسكي لموسكو بشأن المواطنين من أصول أوكرانية على الأراضي الروسية.
أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي يوم الأربعاء، رحيل المدرب جمال بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
حذر الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو من تعاظم قوة مصر عسكريا خلال الفترة الأخيرة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى النظر في هذا الأمر بعين الاعتبار.
وجد باحثون أن أثداء الرجل أكثر خطورة مما نعتقد، وذلك لأن وجودها يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 37%.
أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة، وأن الحركة تقدم تصورا يتضمن انتهاء العدوان على قطاع غزة.
كشفت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تفاصيل "عملية مركبة" نفذتها أمس الاثنين، نسفت فيها منزلا ودمرت فيها "ميركافا" شرق مخيم المغازي.
كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، لـRT موعد بدء عمل المفاعلات النووية المصرية الأربعة بعد حفل صب خرسانة المفاعل النووي الرابع بمشاركة الرئيسين الروسي والمصري.
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أنها ستصدر يوم الجمعة 26 يناير، حكما بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
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