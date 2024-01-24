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فيلم إثارة على المباشر.. لحظات حرجة لسائق شاحنة إطفاء أمريكية بسبب الجليد

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فيلم إثارة على المباشر.. لحظات حرجة لسائق شاحنة إطفاء أمريكية بسبب الجليد
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خرجت سيارة إطفاء في إمبريال بولاية ميسوري الأمريكية عن السيطرة بعد أن انزلقت في شارع مغطى بالجليد في وقت مبكر من يوم الاثنين إثر عاصفة جليدية ضربت المدينة ليلا.

ويظهر مقطع فيديو لحظة الانزلاق الحرج، الذي يشبه مشاهد الإثارة في الأفلام الأمريكية، حيث كانت الشاحنة تدور حول نفسها بسرعة وسط الطريق، لينتهي بها المطاف في ممر أحد المنازل، مع صوت اصطدام عال. ولم يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب مسؤولي الإطفاء.

المصدر: ABC

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