فيلم إثارة على المباشر.. لحظات حرجة لسائق شاحنة إطفاء أمريكية بسبب الجليد

خرجت سيارة إطفاء في إمبريال بولاية ميسوري الأمريكية عن السيطرة بعد أن انزلقت في شارع مغطى بالجليد في وقت مبكر من يوم الاثنين إثر عاصفة جليدية ضربت المدينة ليلا.

ويظهر مقطع فيديو لحظة الانزلاق الحرج، الذي يشبه مشاهد الإثارة في الأفلام الأمريكية، حيث كانت الشاحنة تدور حول نفسها بسرعة وسط الطريق، لينتهي بها المطاف في ممر أحد المنازل، مع صوت اصطدام عال. ولم يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب مسؤولي الإطفاء.

A fire truck in Imperial, Missouri, spun out of control as it slid down an ice-covered street early Monday following an overnight ice storm. There were no reported injuries, according to fire officials. https://t.co/Zf36Ua9C2apic.twitter.com/6ePSeuMJhn — ABC News (@ABC) January 23, 2024

المصدر: ABC