كاميرا تسجل لحظة وقوع زلزال قوي شمال غرب الصين

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ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات بمقياس ريختر منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، ونشرت الوكالات لقطات من كاميرا مراقبة سجلت لحظات الهزة.

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المصدر: وكالات