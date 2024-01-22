كاميرا تسجل لحظة وقوع زلزال قوي شمال غرب الصين

تاريخ النشر:22.01.2024 | 22:37 GMT | فيديوهات
ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات بمقياس ريختر منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، ونشرت الوكالات لقطات من كاميرا مراقبة سجلت لحظات الهزة.
المصدر: وكالات
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة مع نظيريهم الإسرائيلي والفلسطيني لبحث آفاق السلام الدائم وعرض خطة من 10 نقاط للسلام بين الطرفين.
أعلن الحوثيون أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان" بعد أن رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل".
حذر الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو من تعاظم قوة مصر عسكريا خلال الفترة الأخيرة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى النظر في هذا الأمر بعين الاعتبار.
علّق نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقية الدفاع العربي المشترك عندما كان يحذر من "القفز على أي من أراضي" الصومال.
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جاهزية الهيئة للتعاون مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب.
علق وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على إمكانية مشاركة المملكة كجزء من قوة عربية تدخل لتحل محل الإسرائيليين وتحقيق الاستقرار في غزة.
كشف الإعلامي المصري الشهير مدحت شلبي، مفاجأة مدوية بشأن إصابة قائد منتخب مصر محمد صلاح وتركه منتخب "الفراعنة" الذي يخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.
حذر موقع bhol الإخباري الإسرائيلي من الدعوات التي انتشرت بالانترنت مؤخرا لجنود الجيش المصري والأردني للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل في غزة.
أكد الباحث في العلاقات الدولية والشؤون السياسية أحمد ماهر أبو جبل في حديث خاص لـRT، أن مصر تواجه العديد من التهديدات على كافة المحاور الاستراتيجية وحدودها.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من عملية قنص جنديين إسرائيليين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدة "مقتلهما على الفور".
أعلنت وزارة الدفاع العراقية توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين بسماع دوي "انفجار مروع" في مدينة غرمسار الصناعية بمحافظة سمنان شرقي العاصمة طهران.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد رسالة إلى الإثيوبيين بخصوص أزمة "صومالي لاند".
كشف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن واشنطن طالبت زيلينسكي بإقالة بعض المسؤولين الذين لا تثق بهم في نظامه، تحت تهديد نشر ملف فساد يهدد منصبه.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين عودة محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه التأهيلي.
يخوض منتخب مصر اليوم الاثنين، مباراة مصيرية ضمن نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ضد الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
أعلنت مصر نجاحها في توليد الكهرباء وتشغيل أول توربينة بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية على نهر روفيجي بتنزانيا.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي عن حفل ضخم سيشارك فيه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يخص مشروع محطة الضبعة النووية.
نشر نشطاء فرنسيون من منظمة SOS Donbass قائمة بأسماء 13 مرتزقا فرنسيا من أصل 60 قتلوا بضربة روسية لتجمّع لهم في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا مؤخرا، وأصيب فيها عشرات آخرون.
وضع منتخب مصر نفسه في موقف صعب في كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار بتعادله في أول مباراتين ضمن المجموعة الثانية حيث بات "الفراعنة" يواجهون خطر الخروج المبكر من البطولة.
أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سيشاركان في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية في 23 يناير الجاري".
أفاد مراسلنا في اليمن ليل الاثنين الثلاثاء، بدوي انفجارات في صنعاء، إثر غارات جوية عليها وسط تحليق مقاتلات حربية فوق أجوائها.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه "حزب الله"، محذرا من أن الحرب ستكون "صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة لـ"حزب الله" ولبنان".
أعلنت جماعة "أنصارالله" (الحوثيون) اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز OCEAN JAZZ" بخليج عدن وذلك "بصواريخ بحرية مناسبة".
يخوض منتخب مصر مساء اليوم الاثنين مباراة مصيرية ضد الرأس الأخضر ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.
تحدثت عضو إدارة مجلس الأعمال النسائي في الإمارات ثريا العوضي، عن تغيير الدول العربية والإسلامية وجهتها السياحية بشكل جذري نحو روسيا في السنوات الأخيرة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2672 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها بشمال قطاع غزة.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء يوم الأحد بيانا بشأن اتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الثامن بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
سرح الجيش الإسرائيلي المزيد من قوات الاحتياط في قطاع غزة، وعلق الجنود الذين خرجوا من القطاع يافطات احتجاجية على الآليات العسكرية.
وقعت اشتباكات بين لاعبي المغرب وجمهورية الكونغو، الأحد، عقب مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار "ساحل العاج".
أثار خبر عودة قائد منتخب مصر محمد صلاح إلى ناديه ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، استياء الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الاثنين، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وقوات الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرجان على ما إذا كانت المملكة مستعدة لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة.
ردت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني الدكتورة رانيا فوزي على ما نشره موقع عبري حول دعوة جماعة متطرفة جنود الجيشين المصري والأردني للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكنيست سيجتمع اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشلها في إعادة الرهائن من قطاع غزة.
عقب الإعلان عن مقتل 3 ضباط في صفوفه، كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة.
أصدرت الرئاسة الصومالية بيانا أكدت فيه أن الصومال يتمتع بميزة أن يكون له حصة جغرافية كبيرة بالبحر الأحمر، مؤكدة أنها لن تسمح بالاستيلاء على أي جزء من هذه الأراضي من قبل دولة أخرى.
بدا الرئيس الأمريكي باراك أوباما واثقا من نفسه وهو يأمر في أول مرسوم في 22 يناير 2009 بإغلاق معتقل غوانتانامو سيء السمعة في مدة أقصاها عاما واحدا إلا أن توقيعه بقي حبرا على ورق.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاقها طائرة مسيّرة بإتجاه الجولان، فيما أكدت أنها هاجمت"هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر" أمس السبت.
تعتبر عصائر الفواكه مفيدة للصحة. ولكن هذا ينطبق على العصائر الطازجة فقط. لذلك يمكن أن تنسب العصائر المعبأة إلى المنتجات الضارة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
علق أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري النائب طارق نصير، على رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا.
أعلن مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، عن التشكيلة الأساسية للفراعنة لمواجهة الرأس الأخضر، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية في كأس إفريقيا.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "Skylark" تم "الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شرق منطقة جباليا البلد شمالي غزة".
كشف قناة "كان 11" العبرية في تقرير لها، عن العرض الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى المقترحة مع حركة "حماس".
أفاد مراسلنا مساء اليوم الأحد بأن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق على علو منخفض فوق أجواء مدينة طرابلس شمالي لبنان، وألقى بالونات حراراية وقنابل مضيئة.
ردت مصر على ادعاءات إسرائيل بأن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، واعتبرت ذلك مجرد "لغو فارغ ومثير للسخرية" .
يتوقع خبراء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية جديدة يوم 23 يناير.
توجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "نحن مركز قوة في المنطقة، تخلّص من وحلك قبل تهديدنا".
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين، مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن القتال مستمر في قطاع غزة وأن اقتراح "حماس" حول التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مرفوض بشكل قاطع.
ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه قرر هوية الشخص الذي سيتولى منصب نائب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرا إلى أن الناس لن يتفاجأوا باختياره.
قالت "بلومبرغ" إن كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميا.
نشرت شبكة VK الاجتماعية الروسية فيديو لمقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس وهي تقوم بأداء مناورة كوبرا (الأفعى) البهلوانية.
كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشئون صناعة الذهب، عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لموقع وجنود وقوة من "الجمع الحربي" الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
دشّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي معبد رام جانمابهومي الهندوسي بمدينة أيوديا شمالي الهند، في موقع المسجد الذي هدمه المتشددون الهندوس عام 1992.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة، عن "استياء" تل أبيب من استخدام روسيا لموضوع المحرقة (الهولوكوست) "في سياق سياسي معاصر"، معتبرا ذلك أمرا غير مناسب.
أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم الاثنين، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ دبابة تابعة لقواتها كان قد تم استهدافها من قبل مقاتلي القسام في خان يونس.
عرضت "سرايا القدس" مشاهد من عملية "الاستحكام المدفعي" على تجمعات وجنود وآليات الجيش الإسرائيلي بخان يونس بغزة، بناء على "معلومات مهمة" تحصلت عليها من إحدى المسيّرات المسيطر عليها.
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن الاتحاد الأوروبي يطور خطة للالتفاف على الفيتو الهنغاري وتخصيص 20 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
شهدت روسيا خلال الأشهر الماضية إقبالا كبيرا من السياح عليها، وخاصة من دول الخليج العربية.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بشأن حادثة مقتل مرتزقة فرنسيين.
قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن أوكرانيا تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مضيفا أنها تصبح دولة استبدادية أكثر فأكثر.
اكتشفت سارة فيرغسون دوقة يورك إصابتها بسرطان الجلد أثناء علاجها من سرطان الثدي.
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه هاجم منشأة عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان.
يعرف السرطان بأنه مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود بأن المملكة العربية السعودية لن تتمكن من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية.
كشفت الدكتورة يوليا ناغايتسيفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر ثلاثة أسباب للشيب المبكر، الذي يمكن معالجته وإعادة اللون الطبيعي للشعر.
يطالبون بايدن بإقالة منسق شؤون الشرق الأوسط. حول ذلك، نشرت "نيزافيسيمايا غازيتا" المقال التالي:
وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، رسالة إلى الملتقى الدولي الثاني عشر "غزّة رمز المقاومة" المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران.
صرحت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن من المحتمل أن يكون حدث خلل أثناء تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع.
أفاد الإعلام الإيراني بفتح جندي إيراني النار على عدد من زملائه اليوم الأحد في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 منهم.
يمنع الرجال الذين يعانون من أمراض معينة، مثل التهاب البروستاتا والتهاب البربخ وغيرها من زيارة حمامات البخار (الساونا).
جرّت حماس نتنياهو لرد فعل مبالغ فيه عاد بالضرر الكبيرعلى إسرائيل. واستطاعت لفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية. إيفان إيلاند – ناشيونال إنترست
استنكر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي اتهامات قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، شانسيل مبيمبا، عقب مباراة المنتخبين 1-1 أمس الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس إفريقيا.
وجه نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو رسالة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، بعد قرار الأخير مغادرة معسكر "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.
أعلن "حزب الله" اللبناني ليل الأحد الاثنين، استهداف قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضر لتنفيذ هجوم داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا وقوع إصابات مؤكدة في صفوفها.
روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم العملة الصينية إلى جانب عملتها في التسويات التجارية، حيث يزداد عدد الدول في العالم التي تسعى لإيجاد بدائل للعملة الأمريكية في التجارة الدولية.
تمكنت حسناء بلغارية كانت تعيش في ألمانيا من الاحتيال على مئات الآلاف من الأشخاص في 175 دولة حول العالم، واستحوذت على ثروة تتراوح بين 15 إلى 50 مليار دولار، ثم اختفت تماما.
تقدر استثمارات الاتحاد الأوروبي ودول الـ7 وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بأكثر من 288 مليار دولار، قد تصادرها روسيا إضافة إلى أصول أخرى إن أقدم الغرب على التصرف بأصولها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1005 عسكريين بين قتيل وجريح، وإسقاط طائرة Su-25 و76 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ألحق فريق جيرونا المتألق، هزيمة ساحقة بضيفه إشبيلية (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تحتفل روسيا في 22 يناير من كل عام بيوم طياري مقاتلات الدفاع الجوي. وقد أقر هذا اليوم رسميا في قائمة مناسبات الدولة لأول مرة، في 26 أكتوبر عام 1996.
قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن الشحنة التي تحملها الناقلة الأمريكية المحتجزة "هي ملك لإيران وشعبها".
علق خبير الطاقة النووية المصري علي عبد النبي على مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية في الـ23 من يناير الجاري.
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن امتنانه بتلقي دعم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس الذي انسحب من السباق الانتخابي، مؤكدا أن هذا بمثابة شرف عظيم.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، بأن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء زعماء كييف الحاليين في السلطة.
قالت صحيفة "الغارديان" في مقال إعلامي إن الاحتباس الحراري الذي يعيشه العالم حاليا قد يؤدي إلى إطلاق فيروسات سيبيرية قديمة اكتشفها العلماء في التربة الصقيعية.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن نصب روسيا صواريخ "سارمات" النووية العابرة للقارات، لا يخلّ بالتوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
علق البرلماني المصري مصطفى بكري على حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول أزمة "صومالي لاند" وتوجيه رسالة للإثيوبيين "محدش يجرب مصر".
فسرت الكاتبة كارول روث في فوكس نيوز أسباب صعوبة تحقيق الحلم الأمريكي الآن، ومن يقف وراء تحطيمه.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوزارة لا تستطيع تأكيد الأخبار حول زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى مصر.
قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، إن هذا العام سيكون صعبا على أوكرانيا والقوات الأوكرانية.
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت عمليتها ضد الحوثيين في اليمن لأسباب أيديولوجية، وليست اقتصادية أو أمنية.
حقق العلماء اكتشافا هاما في الخلايا النباتية، يفتح المجال أمام إمكانات مكافحة الشيخوخة لدى الإنسان.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بشدة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.
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