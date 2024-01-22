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كاميرا تسجل لحظة وقوع زلزال قوي شمال غرب الصين

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ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات بمقياس ريختر منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، ونشرت الوكالات لقطات من كاميرا مراقبة سجلت لحظات الهزة.

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زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب الصين ويشعر به سكان دولتين مجاورتين
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب الصين ويشعر به سكان دولتين مجاورتين

المصدر: وكالات

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