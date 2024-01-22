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مشاهد من الانزلاق الطيني غربي الصين

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نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات من مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين حيث حوصر أكثر من 40 شخصا تحت الأرض جراء انزلاق طيني.

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تلفزيون: حصار أكثر من 40 شخصا تحت الأرض جراء انهيار طيني في الصين
تلفزيون: حصار أكثر من 40 شخصا تحت الأرض جراء انهيار طيني في الصين

المصدر: CCTV

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