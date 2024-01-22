مشاهد من الانزلاق الطيني غربي الصين

نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات من مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين حيث حوصر أكثر من 40 شخصا تحت الأرض جراء انزلاق طيني.

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المصدر: CCTV