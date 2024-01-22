مشاهد من الانزلاق الطيني غربي الصين

تاريخ النشر:22.01.2024 | 14:08 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات من مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين حيث حوصر أكثر من 40 شخصا تحت الأرض جراء انزلاق طيني.
المصدر: CCTV
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة مع نظيريهم الإسرائيلي والفلسطيني لبحث آفاق السلام الدائم وعرض خطة من 10 نقاط للسلام بين الطرفين.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد رسالة إلى الإثيوبيين بخصوص أزمة "صومالي لاند".
أعلن الحوثيون أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان" بعد أن رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل".
علّق نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقية الدفاع العربي المشترك عندما كان يحذر من "القفز على أي من أراضي" الصومال.
حذر الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو من تعاظم قوة مصر عسكريا خلال الفترة الأخيرة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى النظر في هذا الأمر بعين الاعتبار.
أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سيشاركان في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية في 23 يناير الجاري".
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جاهزية الهيئة للتعاون مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب.
صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود بأن المملكة العربية السعودية لن تتمكن من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية.
أكد الباحث في العلاقات الدولية والشؤون السياسية أحمد ماهر أبو جبل في حديث خاص لـRT، أن مصر تواجه العديد من التهديدات على كافة المحاور الاستراتيجية وحدودها.
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن القتال مستمر في قطاع غزة وأن اقتراح "حماس" حول التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مرفوض بشكل قاطع.
صرحت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن من المحتمل أن يكون حدث خلل أثناء تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حذر موقع bhol الإخباري الإسرائيلي من الدعوات التي انتشرت بالانترنت مؤخرا لجنود الجيش المصري والأردني للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل في غزة.
أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين بسماع دوي "انفجار مروع" في مدينة غرمسار الصناعية بمحافظة سمنان شرقي العاصمة طهران.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء يوم الأحد بيانا بشأن اتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "Skylark" تم "الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شرق منطقة جباليا البلد شمالي غزة".
قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، إن هذا العام سيكون صعبا على أوكرانيا والقوات الأوكرانية.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لثكنة إسرائيلية وموقعين تابعين للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين عودة محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه التأهيلي.
قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن الشحنة التي تحملها الناقلة الأمريكية المحتجزة "هي ملك لإيران وشعبها".
أفاد مراسلنا مساء اليوم الأحد بأن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق على علو منخفض فوق أجواء مدينة طرابلس شمالي لبنان، وألقى بالونات حراراية وقنابل مضيئة.
كشف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن واشنطن طالبت زيلينسكي بإقالة بعض المسؤولين الذين لا تثق بهم في نظامه، تحت تهديد نشر ملف فساد يهدد منصبه.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي عن حفل ضخم سيشارك فيه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يخص مشروع محطة الضبعة النووية.
وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، رسالة إلى الملتقى الدولي الثاني عشر "غزّة رمز المقاومة" المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران.
جرّت حماس نتنياهو لرد فعل مبالغ فيه عاد بالضرر الكبيرعلى إسرائيل. واستطاعت لفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية. إيفان إيلاند – ناشيونال إنترست
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه.
وقعت اشتباكات بين لاعبي المغرب وجمهورية الكونغو، الأحد، عقب مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار "ساحل العاج".
نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توضيحا مفصلا يشرح الأسباب الرئيسية التي تسببت بتنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشئون صناعة الذهب، عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات.
تقدر استثمارات الاتحاد الأوروبي ودول الـ7 وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بأكثر من 288 مليار دولار، قد تصادرها روسيا إضافة إلى أصول أخرى إن أقدم الغرب على التصرف بأصولها.
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت عمليتها ضد الحوثيين في اليمن لأسباب أيديولوجية، وليست اقتصادية أو أمنية.
عاد فريق ريال مدريد من بعيد وحول تأخره بهدف إلى فوز مثير على ضيفه ألميريا (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاقها طائرة مسيّرة بإتجاه الجولان، فيما أكدت أنها هاجمت"هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر" أمس السبت.
تحدثت عضو إدارة مجلس الأعمال النسائي في الإمارات ثريا العوضي، عن تغيير الدول العربية والإسلامية وجهتها السياحية بشكل جذري نحو روسيا في السنوات الأخيرة.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكنيست سيجتمع اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشلها في إعادة الرهائن من قطاع غزة.
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من تفجير مقاتليها لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في كمين هندسي محكم شرقي مدينة غزة.
أصدرت الرئاسة الصومالية بيانا أكدت فيه أن الصومال يتمتع بميزة أن يكون له حصة جغرافية كبيرة بالبحر الأحمر، مؤكدة أنها لن تسمح بالاستيلاء على أي جزء من هذه الأراضي من قبل دولة أخرى.
بدا الرئيس الأمريكي باراك أوباما واثقا من نفسه وهو يأمر في أول مرسوم في 22 يناير 2009 بإغلاق معتقل غوانتانامو سيء السمعة في مدة أقصاها عاما واحدا إلا أن توقيعه بقي حبرا على ورق.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه "حزب الله"، محذرا من أن الحرب ستكون "صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة لـ"حزب الله" ولبنان".
نشر نشطاء فرنسيون من منظمة SOS Donbass قائمة بأسماء 13 مرتزقا فرنسيا من أصل 60 قتلوا بضربة روسية لتجمّع لهم في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا مؤخرا، وأصيب فيها عشرات آخرون.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بشدة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.
تعتبر عصائر الفواكه مفيدة للصحة. ولكن هذا ينطبق على العصائر الطازجة فقط. لذلك يمكن أن تنسب العصائر المعبأة إلى المنتجات الضارة.
سرح الجيش الإسرائيلي المزيد من قوات الاحتياط في قطاع غزة، وعلق الجنود الذين خرجوا من القطاع يافطات احتجاجية على الآليات العسكرية.
يخوض منتخب مصر اليوم الاثنين، مباراة مصيرية ضمن نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ضد الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي عن فقدان شخصين ونجاة 4 أشخاص إثر تحطم طائرة في ولاية بدخشان شمال أفغانستان.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من داخل نفق في خان يونس بقطاع غزة، قال إنه تم احتجاز رهائن إسرائيليين فيه.
أفادت وكالة Aamaj News نقلا عن مصادر أفغانية بتحطم طائرة ركاب شمال شرقي أفغانستان، كانت في طريقها إلى موسكو.
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما من يقوم بإيقاف جميع السفن ومنعها من التوجه صوبهما عبر البحر الأحمر.
علق أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري النائب طارق نصير، على رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا.
وضع منتخب مصر نفسه في موقف صعب في كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار بتعادله في أول مباراتين ضمن المجموعة الثانية حيث بات "الفراعنة" يواجهون خطر الخروج المبكر من البطولة.
أفاد الإعلام الإيراني بفتح جندي إيراني النار على عدد من زملائه اليوم الأحد في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 منهم.
ردت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني الدكتورة رانيا فوزي على ما نشره موقع عبري حول دعوة جماعة متطرفة جنود الجيشين المصري والأردني للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة، عن "استياء" تل أبيب من استخدام روسيا لموضوع المحرقة (الهولوكوست) "في سياق سياسي معاصر"، معتبرا ذلك أمرا غير مناسب.
ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه قرر هوية الشخص الذي سيتولى منصب نائب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرا إلى أن الناس لن يتفاجأوا باختياره.
كشف تقرير عبري أن وزير الدفاع يوآف غالنت حاول في وقت سابق اقتحام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كيريا.
يتوقع خبراء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية جديدة يوم 23 يناير.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الثامن بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
سقط منتخب المغرب في فخ التعادل أمام منتخب جمهورية الكونغو (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن الاتحاد الأوروبي يطور خطة للالتفاف على الفيتو الهنغاري وتخصيص 20 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، إرسال مقاتلين من الفوج 94 من لواء العمليات الخاصة التابع للحرس الروسي إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
يخوض منتخب مصر مساء اليوم الاثنين مباراة مصيرية ضد الرأس الأخضر ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.
اكتشفت سارة فيرغسون دوقة يورك إصابتها بسرطان الجلد أثناء علاجها من سرطان الثدي.
ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية اليوم السبت أن القوات الأوكرانية تشارك في بناء خطوط دفاعية تشبه "خط سوروفيكين" الذي أنشأه الجيش الروسي على طول الجبهة.
قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن أوكرانيا تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مضيفا أنها تصبح دولة استبدادية أكثر فأكثر.
أدانت وزارة الخارجية الروسية قصف القوات الأوكرانية صباح اليوم الأحد سوقا بمدينة دونيتسك، وطالبت المنظمات الدولية والحكومات بإدانة هذا الاعتداء الإرهابي.
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الى صفقة مع "حماس" لاطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بأي ثمن حتى ولو كان وقف الحرب، مؤكدا أنه سيدعم هكذا مقترح.
أثار خبر عودة قائد منتخب مصر محمد صلاح إلى ناديه ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، استياء الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
قالت صحيفة "الغارديان" في مقال إعلامي إن الاحتباس الحراري الذي يعيشه العالم حاليا قد يؤدي إلى إطلاق فيروسات سيبيرية قديمة اكتشفها العلماء في التربة الصقيعية.
نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توضيحا مفصلا ترد فيه على "ادعاءات وأكاذيب الاحتلال" حول الأحداث التي جرت في يوم السابع من أكتوبر وما يليها من "قتل أطفال واغتصاب نساء وغيره".
أعلن "حزب الله" اللبناني ليل الأحد الاثنين، استهداف قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضر لتنفيذ هجوم داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا وقوع إصابات مؤكدة في صفوفها.
كشفت الدكتورة يوليا ناغايتسيفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر ثلاثة أسباب للشيب المبكر، الذي يمكن معالجته وإعادة اللون الطبيعي للشعر.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات ومبان تتحصن بها قوات الجيش الإسرائيلي على تخوم مدينة غزة.
ألحق فريق جيرونا المتألق، هزيمة ساحقة بضيفه إشبيلية (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
نشرت شبكة VK الاجتماعية الروسية فيديو لمقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس وهي تقوم بأداء مناورة كوبرا (الأفعى) البهلوانية.
يعرف السرطان بأنه مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر التي نستضيف فيها المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان العراق السيد بيشوا هورامي.
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن امتنانه بتلقي دعم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس الذي انسحب من السباق الانتخابي، مؤكدا أن هذا بمثابة شرف عظيم.
يمكن أن يكون تشخيص الإصابة بالخرف نتيجة خطأ طبي. فما هي الاختبارات اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص قد أصيب بالخرف فعلا؟
أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعمه لأي صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس بأي ثمن حتى ولو كان إنهاء الحرب.
توجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "نحن مركز قوة في المنطقة، تخلّص من وحلك قبل تهديدنا".
تمكنت حسناء بلغارية كانت تعيش في ألمانيا من الاحتيال على مئات الآلاف من الأشخاص في 175 دولة حول العالم، واستحوذت على ثروة تتراوح بين 15 إلى 50 مليار دولار، ثم اختفت تماما.
أعلنت السلطات في مقاطعة لينينغراد الروسية نظام إنذار عاليا في مرافق البنية التحتية الحيوية تحسبا لأي هجمات بطائرات مسيرة.
شهدت روسيا خلال الأشهر الماضية إقبالا كبيرا من السياح عليها، وخاصة من دول الخليج العربية.
كشف البنتاغون عن نوعية الإصابات التي تعرض لها عدد من العسكريين الأمريكيين جراء هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق، تبنته "المقاومة الإسلامية في العراق".
علق خبير الطاقة النووية المصري علي عبد النبي على مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية في الـ23 من يناير الجاري.
يمنع الرجال الذين يعانون من أمراض معينة، مثل التهاب البروستاتا والتهاب البربخ وغيرها من زيارة حمامات البخار (الساونا).
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لم تفاجأ بدفاع ألمانيا عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين التي أقامتها جنوب إفريقيا.
تحتفل روسيا في 22 يناير من كل عام بيوم طياري مقاتلات الدفاع الجوي. وقد أقر هذا اليوم رسميا في قائمة مناسبات الدولة لأول مرة، في 26 أكتوبر عام 1996.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن نصب روسيا صواريخ "سارمات" النووية العابرة للقارات، لا يخلّ بالتوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
خرج فريق ليفربول بفوز عريض من ملعب مضيفه بورنموث (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
قالت "بلومبرغ" إن كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميا.
زارت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي الأحد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، أحد ابرز قيادات الائتلاف الحاكم.
تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 لنهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على نظيره القرغيزي (2-0)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
رغم الإعلانات المتكررة عن موت الماركسية وإشاعة فكرة أن التاريخ نفسه قد دحضها، إلا أن الاهتمام بها لم يخفت.. بل قد بُعث بقوة في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 – 2011.
دشّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي معبد رام جانمابهومي الهندوسي بمدينة أيوديا شمالي الهند، في موقع المسجد الذي هدمه المتشددون الهندوس عام 1992.
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