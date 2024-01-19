الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لأسلحة ومعدات استولى عليها في مخيم طولكرم

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق ما قال إنها أسلحة ومعدات تم الاستيلاء عليها خلال عملية في مخيم طولكرم استمرت 45 ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه من بين الوسائل القتالية والعتاد العسكري التي تمت مصادرتها خلال الحملة في مخيم طولكرم للاجئين بنادق ومسدسات ومتفجرات ودروع واقية.

وحسب البيان الإسرائيلي فإن الجنود فككوا أيضا خمس "منشآت لتصنيع العبوات الناسفة" خلال الحملة.

وأعلنت السلطات الفلسطينية أن 8 أشخاص قتلوا بنيران إسرائيلية في طولكرم خلال القتال الذي استمر أكثر من 24 ساعة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المخيم فجر اليوم الجمعة، مخلفة وراءها دمارا شاملا.

المصدر: AP