حريق يلتهم مستودعا للمحروقات بعد إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية
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أعلنت خدمات الطوارئ الروسية أن حريقا اندلع في مستودع كلينتسوفسكي للمحروقات في مقاطعة بريانسك جراء سقوط قذيفة من مسيرة أوكرانية تم إسقاطها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية صباح اليوم الجمعة فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.
وأوضح حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز في وقت لاحق أن طائرة مسيرة تم إسقاطها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية، لكنها تمكنت أثناء تدميرها من إلقاء ذخيرة على مستودع كلينتسوفسكي للمحروقات، مما أدى إلى اندلاع الحريق في خزانات بالمستودع.
وأضاف بوغوماز أن الحادث لم يسبب أية إصابات بشرية.
المصدر: نوفوستي