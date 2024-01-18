الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات يزعم أنها لتدمير "قلب صناعة إنتاج الوسائل القتالية" التابعة لـ "حماس"

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق مصادرة أسلحة زعم أن جنوده عثروا عليها داخل أنفاق تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ وقذائف تم العثور عليها داخل الأنفاق التي هدمها الجنود الإسرائيليون فيما بعد.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "مجموعات القتال التابعة للفرقة 36 بالتعاون مع مقاتلي وحدتيْ "يهلوم" و"شالداغ" كشفت عن قلب صناعة إنتاج الوسائل القتالية الحمساوية بالقرب من محور صلاح الدين، حيث يتكون المجمع من مصانع ومخارط لصناعة الأسلحة، سواء فوق الأرض أو تحتها، والتي زودت مخربي حماس بأنواع الذخيرة والوسائل القتالية"، بحسب زعم الجيش الإسرائيلي.

المصدر: AP + وكالات