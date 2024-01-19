"روساتوم" تبدأ تركيب أول مفاعل نووي سريع من الجيل الرابع في العالم

بدأ متخصصو شركة "روساتوم" الحكومية الروسية بتركيب الجزء الأول من وعاء المفاعل السريع من الجيل الرابع BREST-OD-300 في مدينة سيفيرسك بمقاطعة تومسك.

وأظهرت اللقطات عملية تركيب الطبقة السفلية من الهيكل المحيط في موقع بناء مجمع الطاقة التجريبي.

وأوضحت الخدمة الصحفية للشركة الحكومية أن المتخصصين قاموا بتركيب لوحة قاعدة فولاذية للمفاعل بوزن إجمالي 165 طنا وهي تضمن الاحتفاظ بالخرسانة العازلة للحرارة، وتشكل حاجزا إضافيا للحماية.

ويتضمن الجيل الرابع من المفاعلات النووية استخدام تقنيات مختلفة ذات كفاءة أعلى في استهلاك الوقود وأعلى مستويات السلامة وكفاءة الطاقة.

المصدر: رابتلي