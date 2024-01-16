آثار الضربات الصاروخية الإيرانية على شمال غرب سوريا

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" لقطات توثق آثار الضربات الصاروخية الإيرانية الليلية على شمال غرب سوريا.

وأعلنت إيران عن شنها ضربات بالصواريخ الباليستية استهدفت الجماعات الإرهابية بما فيها أهداف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وجاءت الضربة الإيرانية على شمال سوريا في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين وقعا في الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة عام 2020.

وأدى التفجيران اللذان وقعا في كرمان الإيرانية إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا وإصابة 284 آخرين خلال زيارة ضريح الجنرال قاسم سليماني.

المصدر: AP