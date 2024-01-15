لقطات جوية توثق حمما بركانية تلتهم مباني في إيسلندا
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التقطت طائرة مسيرة صورا جوية توثق الحمم البركانية وهي تجتاح مباني في بلدة جريندافيك في إيسلندا مع استمرار ثوران البركان في جنوب البلاد اليوم الاثنين.
وأدى الثوران الأخير، الذي بدأ في الساعات الأولى من يوم الأحد، إلى إخلاء بلدة جريندافيك مع تدفق الحمم البركانية نحوها.
وعلى الرغم من الحواجز الوقائية التي أقيمت في الأسابيع السابقة في المدينة، وصلت الحمم البركانية إلى بلدة الصيد بعد ظهر يوم الأحد، مما أدى إلى احتراق العديد من المنازل.
المصدر: رابتلي