الآلاف من أفراد الجيش والشرطة يقتحمون سجون الإكوادور بعد أسبوع من أعمال عنف غير مسبوقة

داهم الآلاف من ضباط الجيش والشرطة عدة سجون في الإكوادور، يوم الأحد، بحثا عن أسلحة وذخائر ومتفجرات بعد أسبوع من اعتقال أكثر من مئة مسؤول، وسط تصاعد غير مسبوق للعنف في البلاد.

ونظمت المداهمات بعد يوم من إعلان الرئيس دانييل نوبوا والهيئة الرسمية التي تسيطر على السجون إطلاق سراح ما يقرب من 170 من ضباط السجون والموظفين الإداريين الذين احتجزهم السجناء لمدة ستة أيام.

وبدأت موجة العنف قبل أسبوع باختفاء تاجر المخدرات أدولفو ماسياس، الملقب بفيتو، من سجن غواياكيل، وزعيم "لوس تشونيروس" الإكوادورية، وله صلات بعصابة سينالوا المكسيكية.

المصدر: AP