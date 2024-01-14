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شاهد بالفيديو.. الحمم البركانية تشعل النار في منازل قرب بلدة غريندافيك الإيسلندية

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وصلت الحمم البركانية، اليوم الأحد، إلى بلدة في إيسلندا، مما أدى إلى اشتعال النار في منزلين على الأقل.

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هذا وأفادت وسائل إعلام بأنه تم إجلاء سكان البلدة في وقت سابق بسبب الثوران وهزات أرضية متواصلة.

ويعتقد أن الصخور المنصهرة، التي وصلت الآن إلى بلدة غريندافيك الساحلية، جاءت من شق ثان في الأرض انفتح بالقرب من المدينة أكثر من موقع الثوران الأصلي.
تقع البلدة على بعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

كانت غريندافيك قد تعرضت بالفعل لثوران بركاني في المنطقة في منتصف ديسمبر الماضي. 

المصدر: أ.ب.

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