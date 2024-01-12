بالفيديو.. ناسا تكشف عن طائرتها X-59 الحديثة

كشفت وكالة ناسا الجمعة عن طائرتها الجديدة X-59، وهي طائرة تجريبية ستظهر قدرتها على الطيران بسرعة تفوق الصوت.

وهي طائرة نفاثة أسرع من الصوت مصممة لكسر حاجز الصوت دون إحداث دوي صوتي مدو.

وكانت الطائرة X-59 Quiet SuperSonic Technology (Quesst) قيد الإنشاء في منشأة "Skunk Works" التابعة لشركة لوكهيد مارتن في بالمديل بكاليفورنيا منذ عام 2019. وقد تم تصميمها للطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت وتقليل الصوت النموذجي للصوت.

المصدر: أ.ب





