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"القسام" تنشر مشاهد لالتحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي

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نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور مدينة غزة.

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وفي وقت سابق، أعلنت "القسام" أنها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية، وقتل 22 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر.

كما تمكن مقاتلو "القسام" من تدمير دبابتي ميركافا بقذيفة الياسين 105 جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، الذي شهد أيضا استهدافا لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته المتوغلة بقذائف الهاون.

المصدر: RT

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